Два китайські електромобілі, які не варто купувати

Названі найгірші китайські електромобілі
Попри стрімкий розвиток китайського автопрому, не всі моделі з КНР здатні скласти гідну конкуренцію європейським та японським аналогам. Експерти протестували низку новинок та назвали два автомобілі, які мають суттєві недоліки.
Про це написав What Car?
Skywell BE11
Цей електричний кросовер, оснащений батареєю місткістю 72 або 86 кВт-год, на папері пропонує непоганий запас ходу — від 400 до 490 км за циклом WLTP. Силова установка потужністю 150 кВт (204 к.с.) забезпечує розгін до 100 км/год за 9,6 секунди. Також автомобіль намагається привабити покупців значним внутрішнім простором, проте, за висновками оглядачів, усіх цих цифр недостатньо.
BE11 критично відстає від ключових суперників у надто багатьох аспектах: від посередньої керованості до загальної якості виконання. Через це експерти не можуть рекомендувати цю модель до покупки, позаяк на ринку присутні значно збалансованіші альтернативи.
Також читайте:
Китай вигадав хитрий спосіб збільшити продажі авто в Європі
Які китайські автомобілі можна назвати надійними
Maxus MIFA 9
Електричний мінівен MIFA 9 вражає своїми габаритами: його довжина сягає 5,27 метра. Автомобіль комплектується батареєю на 90 кВт-год та електромотором потужністю 180 кВт (245 к.с.), що дозволяє важкій машині прискорюватися до 100 км/год за 9,2 секунди. Заявлений запас ходу становить близько 440 км.
Модель має кілька сильних сторін: це один з небагатьох повноцінних семимісних електрокарів на ринку, і його вартість нижча, ніж у багатьох конкурентів. Втім, на цьому переваги закінчуються.
Головним розчаруванням став реальний запас ходу, який на практиці виявився значно меншим за паспортні дані, що є критичним для сімейного авто. Крім того, фахівці розкритикували ходову частину: підвіска працює нестабільно, не забезпечуючи належного комфорту пасажирам. Також нарікання викликав інтер'єр — матеріали оздоблення та якість збірки не відповідають очікуванням від автомобіля такого класу.
Читайте Новини.LIVE!