Два китайські електромобілі, які не варто купувати

2025 Skywell BE11 Фото: topgear.com

Попри стрімкий розвиток китайського автопрому, не всі моделі з КНР здатні скласти гідну конкуренцію європейським та японським аналогам. Експерти протестували низку новинок та назвали два автомобілі, які мають суттєві недоліки.

Про це написав What Car?

Реклама

Читайте також:

Skywell BE11

Цей електричний кросовер, оснащений батареєю місткістю 72 або 86 кВт-год, на папері пропонує непоганий запас ходу — від 400 до 490 км за циклом WLTP. Силова установка потужністю 150 кВт (204 к.с.) забезпечує розгін до 100 км/год за 9,6 секунди. Також автомобіль намагається привабити покупців значним внутрішнім простором, проте, за висновками оглядачів, усіх цих цифр недостатньо.

BE11 критично відстає від ключових суперників у надто багатьох аспектах: від посередньої керованості до загальної якості виконання. Через це експерти не можуть рекомендувати цю модель до покупки, позаяк на ринку присутні значно збалансованіші альтернативи.

Також читайте:

Китай вигадав хитрий спосіб збільшити продажі авто в Європі

Які китайські автомобілі можна назвати надійними

Maxus MIFA 9

Фото: wikimedia.org

Електричний мінівен MIFA 9 вражає своїми габаритами: його довжина сягає 5,27 метра. Автомобіль комплектується батареєю на 90 кВт-год та електромотором потужністю 180 кВт (245 к.с.), що дозволяє важкій машині прискорюватися до 100 км/год за 9,2 секунди. Заявлений запас ходу становить близько 440 км.

Модель має кілька сильних сторін: це один з небагатьох повноцінних семимісних електрокарів на ринку, і його вартість нижча, ніж у багатьох конкурентів. Втім, на цьому переваги закінчуються.

Головним розчаруванням став реальний запас ходу, який на практиці виявився значно меншим за паспортні дані, що є критичним для сімейного авто. Крім того, фахівці розкритикували ходову частину: підвіска працює нестабільно, не забезпечуючи належного комфорту пасажирам. Також нарікання викликав інтер'єр — матеріали оздоблення та якість збірки не відповідають очікуванням від автомобіля такого класу.