Не електрокари, а ДВЗ: у чому реальна загроза китайського автопрому

Китай здобув статус найбільшого експортера автомобілів у світі переважно завдяки бензиновим моделям, які становлять три чверті зовнішніх постачань з 2020 року. Поки Єврокомісія зосереджена на обмеженні китайських електрокарів, доступні авто з двигунами внутрішнього згоряння створюють серйозну загрозу для традиційних виробників.

Дві третини експорту

За даними Reuters, торік Китай вийшов на перше місце у світі за обсягами експорту автомобілів. Всупереч стереотипам, основний обсяг забезпечили саме бензинові моделі. Очікується, що цього року експорт з КНР перевищить 6 500 000 одиниць, охоплюючи ринки Європи, Південної Америки та Австралії.

Аналітики зазначають, що з 2020 року авто з ДВЗ стабільно становлять понад 75% китайського експорту. Це зумовлено держполітикою: влада підтримувала нові потужності дешевою землею та субсидіями, що дозволило ефективно працювати й старим підприємствам, які випускають бензинові машини.

Через шалену конкуренцію та падіння прибутків на внутрішньому ринку Китаю, експорт став для виробників єдиним шляхом уникнення збитків. Це призвело до агресивної експансії на зовнішні ринки з демпінговими цінами.

Хибна ціль

Парадокс у тому, що поки ЄС стримує китайські електрокари, ринок заповнюють дешевші бензинові авто з застарілими технологіями, які потрапляють до салонів в ЄС завдяки прогалинам у правилах омологації.

Державні концерни, такі як SAIC, Dongfeng та Changan, перейняли досвід у спільних підприємствах з західними гігантами. Тепер, маючи значно нижчу собівартість та держпідтримку, вони успішно конкурують зі своїми колишніми партнерами.

ТОП-10 китайських експортерів, 2025

Chery: 1 630 000 авто (переважно бензинові) BYD: 789 000 (переважно електричні та гібридні) SAIC: 766 000 (переважно бензинові) Changan: 528 000 (переважно бензинові) Geely: 480 000 (переважно бензинові) GWM: 391 000 (переважно бензинові) Baic: 241 000 (переважно бензинові) Dongfeng: 209 000 (переважно бензинові) Tesla: 209 тис. авто (електричні) JAC: 182 тис. авто (переважно бензинові)

У 2025 році експорт авто з ДВЗ дещо знизився, але все ще вдвічі перевищує обсяги електромобілів. У ТОП-10 експортерів домінують саме виробники бензинової техніки.

Експерти прогнозують загострення цінових воєн, де китайські держкорпорації можуть продовжувати експансію навіть за низької рентабельності завдяки фінансуванню уряду КНР.