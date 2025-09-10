Відео
Головна Авто Як Китай нищить автомобільну промисловість Європи

Як Китай нищить автомобільну промисловість Європи

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 06:45
Автопромисловість Європи на межі колапсу: до чого тут Китай
Європейський автозавод. Фото: Volkswagen

Торік виробники автомобільних запчастин в Європі скоротили 54 000 робочих місць, у першій половині цього року — ще 22 000. Це результат переходу європейців на електромобілі та їхньої залежності від постачання акумуляторів з Китаю.

Про це написав Interia.

Читайте також:

Торговельний дефіцит

"Закриття заводів та банкрутства вже не є далекою загрозою, це реальність для європейських постачальників автомобільної продукції", — зазначив генеральний секретар Європейської асоціації виробників автомобільних компонентів (CLEPA) Бенджамін Крігер.

За його словами, ця криза зачіпає не лише робітників конвеєрів, але й висококваліфікованих інженерів, що становить серйозну загрозу для ринку праці.

Вперше в історії в Євросоюзі зафіксовано дефіцит торговельного балансу для автомобільних запчастин та компонентів. У першій половині 2025 року він сягнув 1 400 000 000 євро, тоді як минулого року був профіцит у 4 400 000 000 євро.

Такий раптовий зсув спричинений зростанням попиту на електромобілі в Європі, які вже витіснили дизельні авто з ринку. Ця тенденція збільшує залежність європейських виробників від імпорту акумуляторів з Китаю, адже за останні три роки вартість імпорту батарей для електрокарів з КНР подвоїлася, досягнувши 11 000 000 000 євро.

"П'ять років тому Європа експортувала до Китаю традиційних автомобільних запчастин на 7 000 000 000 євро більше, ніж імпортувала. Сьогодні ця тенденція змінилася на протилежну — це попередження про те, що конкурентоспроможність ЄС знижується", — прокоментував менеджер з аналізу ринку в CLEPA Арчибальд Поті.

Також читайте:

Втрата конкуренції

"Коли закриття заводів та банкрутства стають нормою, а Європа вперше втрачає свою комерційну перевагу, ми не можемо говорити про тимчасові труднощі. Це структурна криза конкурентоспроможності", — наголосив президент правління Асоціації дистриб'юторів та виробників автомобільних запчастин (SDCM) Томаш Бебен.

Представники CLEPA закликають Брюссель до негайних дій для підтримки галузі, зокрема до спрощення нормативних актів. Вони зазначають, що Китай та США активно підтримують свої автомобільні сектори, тоді як бездіяльність ЄС ставить європейських виробників у вкрай скрутне становище.

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів ACEA, торік в Європі випустили близько 14 000 000 автомобілів, що на 1 000 000 менше, ніж у 2023 році. На кінець 2024 року в ЄС працювало 254 великих автомобільних заводи.

Європейський союз Китай авто електрокари Європа автомобіль криза електромобіль акумулятор
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
