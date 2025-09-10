Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Как Китай уничтожает автомобильную промышленность Европы

Как Китай уничтожает автомобильную промышленность Европы

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 06:45
Автопромышленность Европы на грани коллапса: при чем здесь Китай
Европейский автозавод. Фото: Volkswagen

В прошлом году производители автомобильных запчастей в Европе сократили 54 000 рабочих мест, в первой половине этого года — еще 22 000. Это результат перехода европейцев на электромобили и их зависимости от поставок аккумуляторов из Китая.

Об этом написал Interia.

Реклама
Читайте также:

Торговый дефицит

"Закрытие заводов и банкротства уже не являются далекой угрозой, это реальность для европейских поставщиков автомобильной продукции", — отметил генеральный секретарь Европейской ассоциации производителей автомобильных компонентов (CLEPA) Бенджамин Кригер.

По его словам, этот кризис затрагивает не только рабочих конвейеров, но и высококвалифицированных инженеров, что представляет серьезную угрозу для рынка труда.

Впервые в истории в Евросоюзе зафиксирован дефицит торгового баланса для автомобильных запчастей и компонентов. В первой половине 2025 года он достиг 1 400 000 000 евро, тогда как в прошлом году был профицит в 4 400 000 000 евро.

Такой внезапный сдвиг вызван ростом спроса на электромобили в Европе, которые уже вытеснили дизельные авто с рынка. Эта тенденция увеличивает зависимость европейских производителей от импорта аккумуляторов из Китая, ведь за последние три года стоимость импорта батарей для электрокаров из КНР удвоилась, достигнув 11 000 000 000 евро.

"Пять лет назад Европа экспортировала в Китай традиционных автомобильных запчастей на 7 000 000 000 евро больше, чем импортировала. Сегодня эта тенденция изменилась на противоположную — это предупреждение, что конкурентоспособность ЕС снижается", — прокомментировал менеджер по анализу рынка в CLEPA Арчибальд Поти.

Также читайте:

Рынок заполонили поддельные запчасти Mercedes

Почему Китай захватывает украинский авторынок

Как отличить оригинальные кузовные запчасти авто от подделки

Потеря конкуренции

"Когда закрытие заводов и банкротства становятся нормой, а Европа впервые теряет свое коммерческое преимущество, мы не можем говорить о временных трудностях. Это структурный кризис конкурентоспособности", — подчеркнул президент правления Ассоциации дистрибьюторов и производителей автомобильных запчастей (SDCM) Томаш Бебен.

Представители CLEPA призывают Брюссель к немедленным действиям для поддержки отрасли, в частности к упрощению нормативных актов. Они отмечают, что Китай и США активно поддерживают свои автомобильные сектора, тогда как бездействие ЕС ставит европейских производителей в крайне затруднительное положение.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей ACEA, в прошлом году в Европе выпустили около 14 000 000 автомобилей, что на 1 000 000 меньше, чем в 2023 году. На конец 2024 года в ЕС работало 254 крупных автомобильных завода.

Европейский союз Китай авто электрокары Европа автомобиль кризис електромобиль аккумулятор
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации