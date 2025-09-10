Автопромышленность Европы на грани коллапса: при чем здесь Китай

Европейский автозавод. Фото: Volkswagen

В прошлом году производители автомобильных запчастей в Европе сократили 54 000 рабочих мест, в первой половине этого года — еще 22 000. Это результат перехода европейцев на электромобили и их зависимости от поставок аккумуляторов из Китая.

Об этом написал Interia.

"Закрытие заводов и банкротства уже не являются далекой угрозой, это реальность для европейских поставщиков автомобильной продукции", — отметил генеральный секретарь Европейской ассоциации производителей автомобильных компонентов (CLEPA) Бенджамин Кригер.

По его словам, этот кризис затрагивает не только рабочих конвейеров, но и высококвалифицированных инженеров, что представляет серьезную угрозу для рынка труда.

Впервые в истории в Евросоюзе зафиксирован дефицит торгового баланса для автомобильных запчастей и компонентов. В первой половине 2025 года он достиг 1 400 000 000 евро, тогда как в прошлом году был профицит в 4 400 000 000 евро.

Такой внезапный сдвиг вызван ростом спроса на электромобили в Европе, которые уже вытеснили дизельные авто с рынка. Эта тенденция увеличивает зависимость европейских производителей от импорта аккумуляторов из Китая, ведь за последние три года стоимость импорта батарей для электрокаров из КНР удвоилась, достигнув 11 000 000 000 евро.

"Пять лет назад Европа экспортировала в Китай традиционных автомобильных запчастей на 7 000 000 000 евро больше, чем импортировала. Сегодня эта тенденция изменилась на противоположную — это предупреждение, что конкурентоспособность ЕС снижается", — прокомментировал менеджер по анализу рынка в CLEPA Арчибальд Поти.

Потеря конкуренции

"Когда закрытие заводов и банкротства становятся нормой, а Европа впервые теряет свое коммерческое преимущество, мы не можем говорить о временных трудностях. Это структурный кризис конкурентоспособности", — подчеркнул президент правления Ассоциации дистрибьюторов и производителей автомобильных запчастей (SDCM) Томаш Бебен.

Представители CLEPA призывают Брюссель к немедленным действиям для поддержки отрасли, в частности к упрощению нормативных актов. Они отмечают, что Китай и США активно поддерживают свои автомобильные сектора, тогда как бездействие ЕС ставит европейских производителей в крайне затруднительное положение.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей ACEA, в прошлом году в Европе выпустили около 14 000 000 автомобилей, что на 1 000 000 меньше, чем в 2023 году. На конец 2024 года в ЕС работало 254 крупных автомобильных завода.