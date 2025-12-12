Не электрокары, а ДВС: в чем реальная угроза китайского автопрома

Экспорт китайских авто. Фото: global.chinadaily.com.cn

Китай получил статус крупнейшего экспортера автомобилей в мире в основном благодаря бензиновым моделям, которые составят три четверти внешних поставок с 2020 года. Пока Еврокомиссия сосредоточена на ограничении китайских электрокаров, доступные авто с двигателями внутреннего сгорания создают серьезную угрозу для традиционных производителей.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Две трети экспорта

По данным Reuters, в прошлом году Китай вышел на первое место в мире по объемам экспорта автомобилей. Вопреки стереотипам, основной объем обеспечили именно бензиновые модели. Ожидается, что в этом году экспорт из КНР превысит 6 500 000 единиц, охватывая рынки Европы, Южной Америки и Австралии.

Аналитики отмечают, что с 2020 года авто с ДВС стабильно составляют более 75% китайского экспорта. Это обусловлено госполитикой: власть поддерживала новые мощности дешевой землей и субсидиями, что позволило эффективно работать и старым предприятиям, выпускающим бензиновые машины.

Из-за бешеной конкуренции и падения прибыли на внутреннем рынке Китая, экспорт стал для производителей единственным путем избежания убытков. Это привело к агрессивной экспансии на внешние рынки с демпинговыми ценами.

Ложная цель

Парадокс в том, что пока ЕС сдерживает китайские электрокары, рынок заполняют более дешевые бензиновые авто с устаревшими технологиями, которые попадают в салоны в ЕС благодаря пробелам в правилах омологации.

Государственные концерны, такие как SAIC, Dongfeng и Changan, переняли опыт в совместных предприятиях с западными гигантами. Теперь, имея значительно более низкую себестоимость и господдержку, они успешно конкурируют со своими бывшими партнерами.

ТОП-10 китайских экспортеров, 2025 год

Chery: 1 630 000 авто (преимущественно бензиновые) BYD: 789 000 (преимущественно электрические и гибридные) SAIC: 766 000 (преимущественно бензиновые) Changan: 528 000 (преимущественно бензиновые) Geely: 480 000 (преимущественно бензиновые) GWM: 391 000 (преимущественно бензиновые) Baic: 241 000 (преимущественно бензиновые) Dongfeng: 209 000 (преимущественно бензиновые) Tesla: 209 тыс. авто (электрические) JAC: 182 тыс. авто (преимущественно бензиновые)

В 2025 году экспорт авто с ДВС несколько снизился, но все еще вдвое превышает объемы электромобилей. В ТОП-10 экспортеров доминируют именно производители бензиновой техники.

Эксперты прогнозируют обострение ценовых войн, где китайские госкорпорации могут продолжать экспансию даже при низкой рентабельности благодаря финансированию правительства КНР.