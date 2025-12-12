Не электрокары, а ДВС: в чем реальная угроза китайского автопрома

Китайские авто с ДВС являются большей угрозой, чем их электрокары
Китай получил статус крупнейшего экспортера автомобилей в мире в основном благодаря бензиновым моделям, которые составят три четверти внешних поставок с 2020 года. Пока Еврокомиссия сосредоточена на ограничении китайских электрокаров, доступные авто с двигателями внутреннего сгорания создают серьезную угрозу для традиционных производителей.
Об этом сообщил Auto Swiat.
Две трети экспорта
По данным Reuters, в прошлом году Китай вышел на первое место в мире по объемам экспорта автомобилей. Вопреки стереотипам, основной объем обеспечили именно бензиновые модели. Ожидается, что в этом году экспорт из КНР превысит 6 500 000 единиц, охватывая рынки Европы, Южной Америки и Австралии.
Аналитики отмечают, что с 2020 года авто с ДВС стабильно составляют более 75% китайского экспорта. Это обусловлено госполитикой: власть поддерживала новые мощности дешевой землей и субсидиями, что позволило эффективно работать и старым предприятиям, выпускающим бензиновые машины.
Из-за бешеной конкуренции и падения прибыли на внутреннем рынке Китая, экспорт стал для производителей единственным путем избежания убытков. Это привело к агрессивной экспансии на внешние рынки с демпинговыми ценами.
Ложная цель
Парадокс в том, что пока ЕС сдерживает китайские электрокары, рынок заполняют более дешевые бензиновые авто с устаревшими технологиями, которые попадают в салоны в ЕС благодаря пробелам в правилах омологации.
Государственные концерны, такие как SAIC, Dongfeng и Changan, переняли опыт в совместных предприятиях с западными гигантами. Теперь, имея значительно более низкую себестоимость и господдержку, они успешно конкурируют со своими бывшими партнерами.
ТОП-10 китайских экспортеров, 2025 год
- Chery: 1 630 000 авто (преимущественно бензиновые)
- BYD: 789 000 (преимущественно электрические и гибридные)
- SAIC: 766 000 (преимущественно бензиновые)
- Changan: 528 000 (преимущественно бензиновые)
- Geely: 480 000 (преимущественно бензиновые)
- GWM: 391 000 (преимущественно бензиновые)
- Baic: 241 000 (преимущественно бензиновые)
- Dongfeng: 209 000 (преимущественно бензиновые)
- Tesla: 209 тыс. авто (электрические)
- JAC: 182 тыс. авто (преимущественно бензиновые)
В 2025 году экспорт авто с ДВС несколько снизился, но все еще вдвое превышает объемы электромобилей. В ТОП-10 экспортеров доминируют именно производители бензиновой техники.
Эксперты прогнозируют обострение ценовых войн, где китайские госкорпорации могут продолжать экспансию даже при низкой рентабельности благодаря финансированию правительства КНР.
