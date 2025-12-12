Видео
Китайские авто с ДВС являются большей угрозой, чем их электрокары

Китайские авто с ДВС являются большей угрозой, чем их электрокары

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 15:20
Не электрокары, а ДВС: в чем реальная угроза китайского автопрома
Экспорт китайских авто. Фото: global.chinadaily.com.cn

Китай получил статус крупнейшего экспортера автомобилей в мире в основном благодаря бензиновым моделям, которые составят три четверти внешних поставок с 2020 года. Пока Еврокомиссия сосредоточена на ограничении китайских электрокаров, доступные авто с двигателями внутреннего сгорания создают серьезную угрозу для традиционных производителей.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Две трети экспорта

По данным Reuters, в прошлом году Китай вышел на первое место в мире по объемам экспорта автомобилей. Вопреки стереотипам, основной объем обеспечили именно бензиновые модели. Ожидается, что в этом году экспорт из КНР превысит 6 500 000 единиц, охватывая рынки Европы, Южной Америки и Австралии.

Аналитики отмечают, что с 2020 года авто с ДВС стабильно составляют более 75% китайского экспорта. Это обусловлено госполитикой: власть поддерживала новые мощности дешевой землей и субсидиями, что позволило эффективно работать и старым предприятиям, выпускающим бензиновые машины.

Из-за бешеной конкуренции и падения прибыли на внутреннем рынке Китая, экспорт стал для производителей единственным путем избежания убытков. Это привело к агрессивной экспансии на внешние рынки с демпинговыми ценами.

Как Китай уничтожает автомобильную промышленность Европы

Toyota предупредила, какой рынок Китай захватит следующим

Ложная цель

Парадокс в том, что пока ЕС сдерживает китайские электрокары, рынок заполняют более дешевые бензиновые авто с устаревшими технологиями, которые попадают в салоны в ЕС благодаря пробелам в правилах омологации.

Государственные концерны, такие как SAIC, Dongfeng и Changan, переняли опыт в совместных предприятиях с западными гигантами. Теперь, имея значительно более низкую себестоимость и господдержку, они успешно конкурируют со своими бывшими партнерами.

ТОП-10 китайских экспортеров, 2025 год

  1. Chery: 1 630 000 авто (преимущественно бензиновые)
  2. BYD: 789 000 (преимущественно электрические и гибридные)
  3. SAIC: 766 000 (преимущественно бензиновые)
  4. Changan: 528 000 (преимущественно бензиновые)
  5. Geely: 480 000 (преимущественно бензиновые)
  6. GWM: 391 000 (преимущественно бензиновые)
  7. Baic: 241 000 (преимущественно бензиновые)
  8. Dongfeng: 209 000 (преимущественно бензиновые)
  9. Tesla: 209 тыс. авто (электрические)
  10. JAC: 182 тыс. авто (преимущественно бензиновые)

В 2025 году экспорт авто с ДВС несколько снизился, но все еще вдвое превышает объемы электромобилей. В ТОП-10 экспортеров доминируют именно производители бензиновой техники.

Эксперты прогнозируют обострение ценовых войн, где китайские госкорпорации могут продолжать экспансию даже при низкой рентабельности благодаря финансированию правительства КНР.

Китай авто электрокары экспорт автомобиль електромобиль угроза
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
