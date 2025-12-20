Два китайских электромобиля, которые не стоит покупать

2025 Skywell BE11 Фото: topgear.com

Несмотря на стремительное развитие китайского автопрома, не все модели из КНР способны составить достойную конкуренцию европейским и японским аналогам. Эксперты протестировали ряд новинок и назвали два автомобиля, которые имеют существенные недостатки.

Skywell BE11

Этот электрический кроссовер, оснащенный батареей емкостью 72 или 86 кВт-ч, на бумаге предлагает неплохой запас хода — от 400 до 490 км по циклу WLTP. Силовая установка мощностью 150 кВт (204 л.с.) обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,6 секунды. Также автомобиль пытается привлечь покупателей внушительным внутренним пространством, однако, по выводам обозревателей, всех этих цифр недостаточно.

BE11 критически отстает от ключевых соперников в слишком многих аспектах: от посредственной управляемости до общего качества исполнения. Из-за этого эксперты не могут рекомендовать эту модель к покупке, так как на рынке присутствуют значительно более сбалансированные альтернативы.

Maxus MIFA 9

Электрический минивэн MIFA 9 поражает своими габаритами: его длина достигает 5,27 метра. Автомобиль комплектуется батареей на 90 кВт-ч и электромотором мощностью 180 кВт (245 л.с.), что позволяет тяжелой машине ускоряться до 100 км/ч за 9,2 секунды. Заявленный запас хода составляет около 440 км.

Модель имеет несколько сильных сторон: это один из немногих полноценных семиместных электрокаров на рынке, и его стоимость ниже, чем у многих конкурентов. Впрочем, на этом преимущества заканчиваются.

Главным разочарованием стал реальный запас хода, который на практике оказался значительно меньше паспортных данных, что является критичным для семейного авто. Кроме того, специалисты раскритиковали ходовую часть: подвеска работает нестабильно, не обеспечивая должного комфорта пассажирам. Также нарекания вызвал интерьер — материалы отделки и качество сборки не соответствуют ожиданиям от автомобиля такого класса.