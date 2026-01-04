Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому китайські авто схожі одне на одне

Чому китайські авто схожі одне на одне

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 14:22
Чому китайські авто охопила криза однотипності
Тисячі однакових китайських авто в очікуванні відправлення у порту. Фото: alcircle.com

Китайський ринок електромобілів стикнувся з масштабною кризою ідентичності через масове використання однотипних дизайнерських та технічних рішень. Віцепрезидент Geely Чень Чжен відкрито засудив індустрію за сліпе копіювання трендів, що робить розпізнавання брендів за зовнішнім виглядом майже неможливим.

Про це написав CarNewsChina.

Реклама
Читайте також:

Технологічна гомогенізація

Останніми роками сегмент нових електричних транспортних засобів у Китаї демонструє тотальну подібність дизайну та конфігурацій. Виробники масово впроваджують наскрізні світлодіодні смуги, лідари на даху та приховані дверні ручки.

Інтер’єри також стали передбачуваними: більшість нових моделей використовують стандартну "комбінацію з трьох елементів", що включає невелику приладову панель, великий центральний екран та кермо з пласкою нижньою частиною.

У 2025 році технологія автономного водіння Huawei Qiankun ADS стала фактичним стандартом навіть для спільних підприємств, таких як Audi.

Дефіцит інновацій

Голова компанії Voyah Лу Фан стверджує, що зовнішня запекла боротьба між брендами насправді приховує відсутність реальних інновацій у галузі. Багато підприємств зосереджуються на короткострокових прибутках, обираючи шлях імітації замість розробок, що базуються на реальних потребах користувачів.

Експерти галузі зазначають, що переліки компонентів у різних автовиробників майже ідентичні: автомобілі отримують різний екстер’єр, але мають однакову технологічну базу. Прикладом кризи оригінальності стали звинувачення на адресу моделі Dongfeng Forthing Xinghai S7, дизайн якої виявився надто схожим на конкурентний IM L7.

Також читайте:

Toyota, Kia та інші зібрані в Китаї авто: чим вони відрізняються

Які китайські автомобілі можна назвати надійними

Юридична безкарність

Головною причиною розквіту плагіату є надзвичайно висока вартість самостійної розробки автомобіля та складність управління ланцюжком постачання тисяч деталей. Виробникам простіше використовувати готові набори рішень, що призводить до появи ринку "псевдоінновацій", які конкурують переважно ціною та специфікаціями.

Ситуацію погіршує складність захисту інтелектуальної власності в Китаї, де визначення порушення авторських прав на дизайн залишається суб’єктивним. Судові позови часто закінчуються мировими угодами або просто закриваються, що лише заохочує компанії до подальшого нехтування оригінальністю.

Китай авто електрокари проблеми автомобіль електромобіль
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації