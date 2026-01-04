Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему китайские авто похожи друг на друга

Почему китайские авто похожи друг на друга

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 14:22
Почему китайские авто охватил кризис однотипности
Тысячи одинаковых китайских авто в ожидании отправки в порту. Фото: alcircle.com

Китайский рынок электромобилей столкнулся с масштабным кризисом идентичности из-за массового использования однотипных дизайнерских и технических решений. Вице-президент Geely Чэнь Чжэн открыто осудил индустрию за слепое копирование трендов, что делает распознавание брендов по внешнему виду почти невозможным.

Об этом написал CarNewsChina.

Реклама
Читайте также:

Технологическая гомогенизация

В последние годы сегмент новых электрических транспортных средств в Китае демонстрирует тотальное сходство дизайна и конфигураций. Производители массово внедряют сквозные светодиодные полосы, лидары на крыше и скрытые дверные ручки.

Интерьеры также стали предсказуемыми: большинство новых моделей используют стандартную "комбинацию из трех элементов", включающую небольшую приборную панель, большой центральный экран и руль с плоской нижней частью.

В 2025 году технология автономного вождения Huawei Qiankun ADS стала фактическим стандартом даже для совместных предприятий, таких как Audi.

Дефицит инноваций

Глава компании Voyah Лу Фан утверждает, что внешняя ожесточенная борьба между брендами на самом деле скрывает отсутствие реальных инноваций в отрасли. Многие предприятия сосредотачиваются на краткосрочных прибылях, выбирая путь имитации вместо разработок, основанных на реальных потребностях пользователей.

Эксперты отрасли отмечают, что перечни компонентов у разных автопроизводителей почти идентичны: автомобили получают разный экстерьер, но имеют одинаковую технологическую базу. Примером кризиса оригинальности стали обвинения в адрес модели Dongfeng Forthing Xinghai S7, дизайн которой оказался слишком похож на конкурентный IM L7.

Также читайте:

Toyota, Kia и другие собранные в Китае авто: чем они отличаются

Какие китайские автомобили можно назвать надежными

Юридическая безнаказанность

Главной причиной расцвета плагиата является чрезвычайно высокая стоимость самостоятельной разработки автомобиля и сложность управления цепочкой поставок тысяч деталей. Производителям проще использовать готовые наборы решений, что приводит к появлению рынка "псевдоинноваций", которые конкурируют преимущественно ценой и спецификациями.

Ситуацию усугубляет сложность защиты интеллектуальной собственности в Китае, где определение нарушения авторских прав на дизайн остается субъективным. Судебные иски часто заканчиваются мировыми соглашениями или просто закрываются, что только поощряет компании к дальнейшему пренебрежению оригинальностью.

Китай авто электрокары проблемы автомобиль електромобиль
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации