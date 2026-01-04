Почему китайские авто охватил кризис однотипности

Тысячи одинаковых китайских авто в ожидании отправки в порту. Фото: alcircle.com

Китайский рынок электромобилей столкнулся с масштабным кризисом идентичности из-за массового использования однотипных дизайнерских и технических решений. Вице-президент Geely Чэнь Чжэн открыто осудил индустрию за слепое копирование трендов, что делает распознавание брендов по внешнему виду почти невозможным.

Об этом написал CarNewsChina.

Технологическая гомогенизация

В последние годы сегмент новых электрических транспортных средств в Китае демонстрирует тотальное сходство дизайна и конфигураций. Производители массово внедряют сквозные светодиодные полосы, лидары на крыше и скрытые дверные ручки.

Интерьеры также стали предсказуемыми: большинство новых моделей используют стандартную "комбинацию из трех элементов", включающую небольшую приборную панель, большой центральный экран и руль с плоской нижней частью.

В 2025 году технология автономного вождения Huawei Qiankun ADS стала фактическим стандартом даже для совместных предприятий, таких как Audi.

Дефицит инноваций

Глава компании Voyah Лу Фан утверждает, что внешняя ожесточенная борьба между брендами на самом деле скрывает отсутствие реальных инноваций в отрасли. Многие предприятия сосредотачиваются на краткосрочных прибылях, выбирая путь имитации вместо разработок, основанных на реальных потребностях пользователей.

Эксперты отрасли отмечают, что перечни компонентов у разных автопроизводителей почти идентичны: автомобили получают разный экстерьер, но имеют одинаковую технологическую базу. Примером кризиса оригинальности стали обвинения в адрес модели Dongfeng Forthing Xinghai S7, дизайн которой оказался слишком похож на конкурентный IM L7.

Юридическая безнаказанность

Главной причиной расцвета плагиата является чрезвычайно высокая стоимость самостоятельной разработки автомобиля и сложность управления цепочкой поставок тысяч деталей. Производителям проще использовать готовые наборы решений, что приводит к появлению рынка "псевдоинноваций", которые конкурируют преимущественно ценой и спецификациями.

Ситуацию усугубляет сложность защиты интеллектуальной собственности в Китае, где определение нарушения авторских прав на дизайн остается субъективным. Судебные иски часто заканчиваются мировыми соглашениями или просто закрываются, что только поощряет компании к дальнейшему пренебрежению оригинальностью.