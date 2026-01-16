Видео
Главная Авто Назван лучший электромобиль 2026 года

Назван лучший электромобиль 2026 года

Дата публикации 16 января 2026 14:22
Лучший электромобиль 2026 года: рейтинг возглавил компактный семейный кроссовер
Серая Skoda Elroq 2026 года. Фото: topgear.com

Британское издание Auto Express обнародовало результаты ежегодного исследования, где главный титул "Автомобиль года 2026" получил Skoda Elroq. Этот компактный кроссовер опередил сильных конкурентов благодаря сочетанию современных технологий и исключительного удобства для семейных поездок.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

Читайте также:

Триумф Skoda Elroq

Новая модель от чешского бренда стала фаворитом экспертов благодаря просторному салону и конкурентной стоимости. Так как цена стартует от более 40 000 долларов, этот автомобиль предлагает быструю зарядку мощностью до 175 кВт и очень продуманный интерьер.

Объем багажного отделения составляет 470 литров, что является весомым показателем для компактного класса.

Несмотря на обновленный дизайн передней части без традиционной решетки, автомобиль сохранил фирменную управляемость и высокий уровень комфорта во время движения.

Также читайте:

Выгодно ли покупать электромобиль после возвращения НДС

Специалисты нашли идеальную замену электромобилям

Лучшие по категориям

Для поездок в черте города лучшим вариантом признан Renault 5 с его выразительным ретро-дизайном. В сегменте наиболее выгодных приобретений победу одержал Fiat Grande Panda, который демонстрирует оптимальное соотношение цены и качества.

Водителям, которые имеют значительные ежегодные пробеги, рекомендуют обратить внимание на Tesla Model Y, поскольку эта модель обеспечивает солидный запас хода. Для длительных путешествий на большие расстояния идеальным выбором назван Volkswagen ID.7 из-за его отличной аэродинамики и систем безопасности.

Среди люксовых моделей стандарты устанавливает BMW iX, который отличается высоким уровнем уюта в салоне. Тем, кто ценит стиль вместе с максимальной вместительностью, подойдет Volkswagen ID. Buzz, который остается образцом практичности в электрическом сегменте.

рейтинг авто электрокары автомобиль електромобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
