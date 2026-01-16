Найкращий електромобіль 2026 року: рейтинг очолив компактний сімейний кросовер

Сіра Skoda Elroq 2026 року. Фото: topgear.com

Британське видання Auto Express оприлюднило результати щорічного дослідження, де головний титул "Автомобіль року 2026" здобув Skoda Elroq. Цей компактний кросовер випередив сильних конкурентів завдяки поєднанню сучасних технологій та виняткової зручності для сімейних поїздок.

Рейтинг опублікований на сайті видання.

Тріумф Skoda Elroq

Нова модель від чеського бренду стала фаворитом експертів завдяки просторому салону та конкурентній вартості. Позаяк ціна стартує від понад 40 000 доларів, цей автомобіль пропонує швидку зарядку потужністю до 175 кВт та дуже продуманий інтер’єр.

Об’єм багажного відділення становить 470 літрів, що є вагомим показником для компактного класу.

Попри оновлений дизайн передньої частини без традиційної решітки, автомобіль зберіг фірмову керованість та високий рівень комфорту під час руху.

Найкращі за категоріями

Для поїздок у межах міста найкращим варіантом визнано Renault 5 з його виразним ретро-дизайном. У сегменті найбільш вигідних придбань перемогу здобув Fiat Grande Panda, який демонструє оптимальне співвідношення ціни та якості.

Водіям, які мають значні щорічні пробіги, рекомендують звернути увагу на Tesla Model Y, позаяк ця модель забезпечує солідний запас ходу. Для тривалих подорожей на великі відстані ідеальним вибором названо Volkswagen ID.7 через його відмінну аеродинаміку та системи безпеки.

Серед люксових моделей стандарти встановлює BMW iX, який відзначається найвищим рівнем затишку в салоні. Тим, хто цінує стиль разом з максимальною місткістю, підійде Volkswagen ID. Buzz, який залишається взірцем практичності в електричному сегменті.