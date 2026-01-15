Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Новий кросовер Nissan присоромив Rogue

Новий кросовер Nissan присоромив Rogue

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 19:45
Новий кросовер Nissan став технологічним конкурентом популярного Rogue
Електричний кросовер Nissan NX8. Фото: Dongfeng-Nissan

Спільне підприємство Dongfeng Nissan презентувало у Китаї новий середньорозмірний електричний кросовер NX8. Ця модель вирізняється передовими технологіями та габаритами що значно перевершують популярну модель Rogue.

Про це повідомив Electrek.

Реклама
Читайте також:

Габарити та характеристики

Довжина новинки становить 4870 мм при ширині 1920 мм та висоті 1680 мм. Завдяки колісній базі у 2917 мм, автомобіль пропонує значно більше простору, ніж моделі Rogue або Ariya. NX8 став першим кросовером бренду, побудованим на інтелектуальній платформі Dongfeng, яка включає просунуті модулі керування та сучасний електропривод.

Новинка отримала 800-вольтну архітектуру та підтримку надшвидкої зарядки стандарту 5C. Покупцям запропонують повністю електричну версію з запасом ходу до 650 км та варіант з подовжувачем ходу. Гібридна модифікація оснащена електромотором потужністю 241 к.с. та бензиновим двигуном 1.5T, що забезпечує до 185 км пробігу виключно на електриці.

Також читайте:

Чи варто купити вживаний Nissan Rogue зі США

Що найчастіше ламається в електромобілях

Інтелектуальні системи та ціна

Салон виконано у мінімалістичному стилі з подвійним екраном мультимедіа та окремою панеллю приладів. Додатково передбачено проєкційний дисплей. На даху встановлено LiDAR, який забезпечує роботу системи автопілота Navigation on Autopilot на трасі та в міських умовах. Також інтегровано інтелектуальний помічник паркування для будь-яких сценаріїв.

Старт продажів у Китаї заплановано на першу половину 2026 року. Очікувана вартість новинки складе близько 20 000 доларів. Після запуску на внутрішньому ринку можливий експорт кросовера до Австралії та країн Південно-Східної Азії.

Китай авто електрокари автомобіль електромобіль гібрид Nissan
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації