Новий кросовер Nissan став технологічним конкурентом популярного Rogue

Електричний кросовер Nissan NX8. Фото: Dongfeng-Nissan

Спільне підприємство Dongfeng Nissan презентувало у Китаї новий середньорозмірний електричний кросовер NX8. Ця модель вирізняється передовими технологіями та габаритами що значно перевершують популярну модель Rogue.

Про це повідомив Electrek.

Габарити та характеристики

Довжина новинки становить 4870 мм при ширині 1920 мм та висоті 1680 мм. Завдяки колісній базі у 2917 мм, автомобіль пропонує значно більше простору, ніж моделі Rogue або Ariya. NX8 став першим кросовером бренду, побудованим на інтелектуальній платформі Dongfeng, яка включає просунуті модулі керування та сучасний електропривод.

Новинка отримала 800-вольтну архітектуру та підтримку надшвидкої зарядки стандарту 5C. Покупцям запропонують повністю електричну версію з запасом ходу до 650 км та варіант з подовжувачем ходу. Гібридна модифікація оснащена електромотором потужністю 241 к.с. та бензиновим двигуном 1.5T, що забезпечує до 185 км пробігу виключно на електриці.

Інтелектуальні системи та ціна

Салон виконано у мінімалістичному стилі з подвійним екраном мультимедіа та окремою панеллю приладів. Додатково передбачено проєкційний дисплей. На даху встановлено LiDAR, який забезпечує роботу системи автопілота Navigation on Autopilot на трасі та в міських умовах. Також інтегровано інтелектуальний помічник паркування для будь-яких сценаріїв.

Старт продажів у Китаї заплановано на першу половину 2026 року. Очікувана вартість новинки складе близько 20 000 доларів. Після запуску на внутрішньому ринку можливий експорт кросовера до Австралії та країн Південно-Східної Азії.