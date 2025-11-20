Про що Nissan та Renault ведуть таємні переговори

Nissan vs Renault. Фото: autocarindia.com

Франсуа Провост та Іван Еспіноза, нові керівники Renault і Nissan, активно спілкуються, щоб переглянути формат партнерства. Вони прагнуть перетворити колишні домовленості на ефективну співпрацю, насамперед у сфері спільного виробництва автомобілів.

Про це повідомив Cars Coops.

Нові плани

Nissan та Renault можуть спробувати зміцнити свої розірвані стосунки після зміни керівництва французького автогіганта у середині липня. Нагадаємо, остання велика реструктуризація альянсу цих виробників відбулася у 2023 році, коли Renault погодилася зменшити свою частку в Nissan з 43% до 10%. Французи планували реінвестувати кошти від продажу активів Nissan для фінансування зростання власної компанії.

Але падіння ціни акцій Nissan завадило таким планам. Наразі Renault все ще володіє майже 36% японської компанії, причому 18,7% знаходяться у французькому трасті. Раніше цього року Renault навіть довелося списати 9 500 000 000 євро своєї частки в Nissan.

Новий керівник Renault, Франсуа Провост, прагне зміцнити наявні альянси. Речник французької компанії підтвердив, що Провост часто спілкується з новим керівником Nissan, Еспінозою, обговорюючи шляхи ефективнішої співпраці.

"Двадцять років роботи з Nissan навчили нас, що ми маємо здатність не лише домовлятися про партнерські відносини, але й реалізовувати їх на користь Renault. Саме так ми розглядаємо питання масштабу", — заявив Провост.

Що планується

Провост, який раніше очолював відділ партнерських відносин Renault, має репутацію "людини-партнера". За даними інсайдерів, між Nissan та Renault вже розробляється кілька проєктів, причому японська компанія особливо прагне збільшити спільне виробництво автомобілів.

Іван Еспіноса, призначений президентом та головним виконавчим директором Nissan у квітні для реорганізації компанії, також висловив готовність до поглиблення партнерських відносин. Наприклад, нещодавно він повідомив, що Nissan веде переговори з Honda щодо спільної розробки нових моделей у США, попри те, що потенційне злиття Honda та Nissan на початку року не відбулося.