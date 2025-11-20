Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто О чем тайно договариваются Nissan и Renault

О чем тайно договариваются Nissan и Renault

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 15:20
обновлено: 11:03
О чем Nissan и Renault ведут тайные переговоры
Nissan vs Renault. Фото: autocarindia.com

Франсуа Провост и Иван Эспиноза, новые руководители Renault и Nissan, активно общаются, чтобы пересмотреть формат партнерства. Они стремятся превратить прежние договоренности в эффективное сотрудничество, прежде всего в сфере совместного производства автомобилей.

Об этом сообщил Cars Coops.

Реклама
Читайте также:

Новые планы

Nissan и Renault могут попытаться укрепить свои разорванные отношения после смены руководства французского автогиганта в середине июля. Напомним, последняя крупная реструктуризация альянса этих производителей состоялась в 2023 году, когда Renault согласилась уменьшить свою долю в Nissan с 43% до 10%. Французы планировали реинвестировать средства от продажи активов Nissan для финансирования роста собственной компании.

Но падение цены акций Nissan помешало таким планам. Сейчас Renault все еще владеет почти 36% японской компании, причем 18,7% находятся во французском трасте. Ранее в этом году Renault даже пришлось списать 9 500 000 000 евро своей доли в Nissan.

Новый руководитель Renault, Франсуа Провост, стремится укрепить существующие альянсы. Представитель французской компании подтвердил, что Провост часто общается с новым руководителем Nissan, Эспинозой, обсуждая пути более эффективного сотрудничества.

"Двадцать лет работы с Nissan научили нас, что мы обладаем способностью не только договариваться о партнерских отношениях, но и реализовывать их в пользу Renault. Именно так мы рассматриваем вопрос масштаба", — заявил Провост.

Также читайте:

Почему Nissan догоняет Lexus и опережает Toyota

Renault готовит авто по цене 15 000 евро, чтобы потеснить китайцев

Почему новый Nissan Leaf является идеальным электрокаром для начинающих водителей

Что планируется

Провост, который ранее возглавлял отдел партнерских отношений Renault, имеет репутацию "человека-партнера". По данным инсайдеров, между Nissan и Renault уже разрабатывается несколько проектов, причем японская компания особенно стремится увеличить совместное производство автомобилей.

Иван Эспиноса, назначенный президентом и главным исполнительным директором Nissan в апреле для реорганизации компании, также выразил готовность к углублению партнерских отношений. Например, недавно он сообщил, что Nissan ведет переговоры с Honda о совместной разработке новых моделей в США, несмотря на то, что потенциальное слияние Honda и Nissan в начале года не произошло.

переговоры авто автомобиль Renault производство Nissan
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации