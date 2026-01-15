Видео
Новый кроссовер Nissan пристыдил Rogue

Дата публикации 15 января 2026 19:45
Новый кроссовер Nissan стал технологичным конкурентом популярного Rogue
Электрический кроссовер Nissan NX8. Фото: Dongfeng-Nissan

Совместное предприятие Dongfeng Nissan представило в Китае новый среднеразмерный электрический кроссовер NX8. Эта модель отличается передовыми технологиями и габаритами, которые значительно превосходят популярную модель Rogue.

Об этом сообщил Electrek.

Габариты и характеристики

Длина новинки составляет 4870 мм при ширине 1920 мм и высоте 1680 мм. Благодаря колесной базе в 2917 мм, автомобиль предлагает значительно больше пространства, чем модели Rogue или Ariya. NX8 стал первым кроссовером бренда, построенным на интеллектуальной платформе Dongfeng, которая включает продвинутые модули управления и современный электропривод.

Новинка получила 800-вольтную архитектуру и поддержку сверхбыстрой зарядки стандарта 5C. Покупателям предложат полностью электрическую версию с запасом хода до 650 км и вариант с удлинителем хода. Гибридная модификация оснащена электромотором мощностью 241 л.с. и бензиновым двигателем 1.5T, что обеспечивает до 185 км пробега исключительно на электричестве.

Интеллектуальные системы и цена

Салон выполнен в минималистичном стиле с двойным экраном мультимедиа и отдельной приборной панелью. Дополнительно предусмотрен проекционный дисплей. На крыше установлен LiDAR, который обеспечивает работу системы автопилота Navigation on Autopilot на трассе и в городских условиях. Также интегрирован интеллектуальный помощник парковки для любых сценариев.

Старт продаж в Китае запланирован на первую половину 2026 года. Ожидаемая стоимость новинки составит около 20 000 долларов. После запуска на внутреннем рынке возможен экспорт кроссовера в Австралию и страны Юго-Восточной Азии.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
