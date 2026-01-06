Ринок електрокарів 2026: як повернення ПДВ вплинуло на вартість та попит

Асортимент електромобілів в українському автосалоні. Фото: inventure.com.ua

Повернення 20% податку на додану вартість з 1 січня 2026 року стало новим етапом для українського ринку електромобілів. Попри зміну правил, цей сегмент залишається найбільш лояльним з погляду імпортного оподаткування порівняно з автомобілями на пальному чи гібридами.

Про це розповів директор Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Авансове подорожчання

Відновлення загального режиму оподаткування не стало несподіванкою для професійних гравців. Цінова реакція в сегменті почалася ще влітку 2025 року, коли стало зрозуміло, що пільговий режим не продовжать. Як наслідок, станом на початок 2026 року вартість вживаних та нових електромобілів фактично вже включає ці додаткові 20%.

Але це лише частина ситуації. Наприкінці 2025 року утворився суттєвий дисбаланс попиту та пропозиції. Лише за грудень в Україну завезли понад 30 000 електромобілів, що є абсолютним рекордом. Така кількість значно перевищує реальні потреби ринку, що створює умови для цінових коливань у найближчі 3-6 місяців.

Прогноз цін

Через надлишок привезених авто продавці розділяться на дві категорії. Ті, кому потрібна швидка реалізація, будуть змушені суттєво знижувати ціну. Інші ж намагатимуться втримати маржу, очікуючи на покупця. Повернення до передбачуваного ціноутворення прогнозується на березень-квітень 2026 року.

Вартість розмитнення у 2026 році

Поширений міф про повернення повного розмитнення не відповідає дійсності, адже зміни стосуються виключно ПДВ.

ПДВ : 20% від митної вартості (ціна авто плюс доставка).

: 20% від митної вартості (ціна авто плюс доставка). Ввізне мито : 0% (закріплено в законі як постійна норма).

: 0% (закріплено в законі як постійна норма). Акциз : від 30 до 100 євро (1 євро за 1 кВт-год місткості батареї).

: від 30 до 100 євро (1 євро за 1 кВт-год місткості батареї). Збір до Пенсійного фонду: 0% (діє пільга при першій реєстрації).

На практиці для електромобіля вартістю 10 000 доларів за кордоном сума податку складе близько 2 000 доларів. Важливо враховувати, що митниця може визначати вартість за власними методиками, якщо ціна купівлі не є прозорою.

Перспективи сегмента

Минулий 2025 рік став тріумфальним для електричного транспорту в Україні. Було зареєстровано 84 000 вживаних та 22 000 нових електромобілів. Загальна кількість таких машин на дорогах країни вже перевищила 250 000 одиниць, що становить близько 2-4% загального автопарку.

У першій половині 2026 року очікується падіння імпорту на 20-40% через переповнені склади. Проте сегмент залишиться життєздатним, насамперед через те, що фіскальний режим для електрокарів досі лояльніший за правила імпорту авто з двигунами внутрішнього згоряння.