Головна Авто Чому українці остерігаються вживаних електромобілів

Чому українці остерігаються вживаних електромобілів

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 11:10
Чому українці не купляють електромобілі з пробігом
Продаж вживаних електромобілів. Фото: autocar.co.uk

У листопаді український авторинок продемонстрував історичний перехід до домінування електромобілів у сегменті нових авто. Такий аномальний сплеск популярності зумовлений виключно прагненням покупців зафіксувати пільгову ціну до ймовірного повернення ПДВ.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Внутрішній ринок

У цьому сегменті покупці орієнтуються на перевірені рішення та практичність. Беззаперечним лідером внутрішніх перепродажів вживаних автомобілів залишаються бензинові машини. За ними стабільно йдуть дизельні моделі, що продемонстрували деяке зростання. Замикають трійку авто з ГБО як доступний спосіб зниження витрат на пальне. Частка електромобілів тут знизилася через переорієнтацію попиту на імпорт та нові авто, де вибір ширший, а фінансові стимули вагоміші.

Розподіл за типом силових установок вживаних авто, внутрішній ринок
Інфографіка: eauto.org.ua

Імпорт вживаних авто

У структурі цього сегмента триває трансформація. Хоча бензинові авто все ще утримують першість, їхня частка, як і частка дизельних моделей, поступово скорочується. У листопаді кожне третє ввезене вживане авто було електричним. Це прямий наслідок прагнення встигнути скористатися податковими пільгами до кінця року.

Розподіл за типом силових установок імпортованих вживаних авто
Інфографіка: eauto.org.ua

Сегмент нових авто

Найбільш динамічні зміни зафіксовано серед нових авто. Електромобілі вперше посіли перше місце з впевненим відривом, посунувши бензинові моделі на другу сходинку. Це зростання відбулося зокрема коштом гібридів, які суттєво втратили позиції. Обираючи між компромісним варіантом та повною електрикою за пільговою ціною, покупці надавали перевагу останній. Частка дизеля в цьому сегменті продовжує скорочуватися.

Розподіл за типом силових установок нових авто
Інфографіка: eauto.org.ua

Листопад продемонстрував вплив податкових очікувань на попит. Внутрішній ринок функціонує за інерцією, обираючи авто зі зрозумілою конструкцією та розвиненою інфраструктурою. Натомість сегмент нових машин миттєво відреагував на перспективу повернення ПДВ. Понад 40% частки ринку для електромобілів — це ситуативна аномалія. У січні ймовірна корекція показників та вирівнювання попиту після зміни умов оподаткування.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
