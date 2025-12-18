Видео
Почему украинцы остерегаются подержанных электромобилей

Почему украинцы остерегаются подержанных электромобилей

Дата публикации 18 декабря 2025 11:10
Почему украинцы не покупают электромобили с пробегом
Продажа подержанных электромобилей. Фото: autocar.co.uk

В ноябре украинский авторынок продемонстрировал исторический переход к доминированию электромобилей в сегменте новых авто. Такой аномальный всплеск популярности обусловлен исключительно стремлением покупателей зафиксировать льготную цену до вероятного возврата НДС.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

Внутренний рынок

В этом сегменте покупатели ориентируются на проверенные решения и практичность. Безоговорочным лидером внутренних перепродаж подержанных автомобилей остаются бензиновые машины. За ними стабильно следуют дизельные модели, продемонстрировавшие некоторый рост. Замыкают тройку авто с ГБО как доступный способ снижения расходов на топливо. Доля электромобилей здесь снизилась из-за переориентации спроса на импорт и новые авто, где выбор шире, а финансовые стимулы весомее.

Розподіл за типом силових установок вживаних авто, внутрішній ринок
Инфографика: eauto.org.ua

Импорт подержанных авто

В структуре этого сегмента продолжается трансформация. Хотя бензиновые авто все еще удерживают первенство, их доля, как и доля дизельных моделей, постепенно сокращается. В ноябре каждое третье ввезенное подержанное авто было электрическим. Это прямое следствие стремления успеть воспользоваться налоговыми льготами до конца года.

Розподіл за типом силових установок імпортованих вживаних авто
Инфографика: eauto.org.ua

Сегмент новых авто

Наиболее динамичные изменения зафиксированы среди новых авто. Электромобили впервые заняли первое место с уверенным отрывом, подвинув бензиновые модели на вторую строчку. Этот рост произошел, в том числе за счет гибридов, которые существенно потеряли позиции. Выбирая между компромиссным вариантом и полным электричеством по льготной цене, покупатели отдавали предпочтение последней. Доля дизеля в этом сегменте продолжает сокращаться.

Розподіл за типом силових установок нових авто
Инфографика: eauto.org.ua

Ноябрь продемонстрировал влияние налоговых ожиданий на спрос. Внутренний рынок функционирует по инерции, выбирая авто с понятной конструкцией и развитой инфраструктурой. Зато сегмент новых машин мгновенно отреагировал на перспективу возврата НДС. Более 40% доли рынка для электромобилей — это ситуативная аномалия. В январе вероятна коррекция показателей и выравнивание спроса после изменения условий налогообложения.

авто рынок электрокары автомобиль продажа авто електромобиль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
