Рынок электрокаров 2026: как возвращение НДС повлияло на стоимость и спрос

Возвращение 20% налога на добавленную стоимость с 1 января 2026 года стало новым этапом для украинского рынка электромобилей. Несмотря на изменение правил, этот сегмент остается наиболее лояльным с точки зрения импортного налогообложения по сравнению с автомобилями на топливе или гибридами.

Об этом рассказал директор Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Авансовое подорожание

Восстановление общего режима налогообложения не стало неожиданностью для профессиональных игроков. Ценовая реакция в сегменте началась еще летом 2025 года, когда стало понятно, что льготный режим не продлят. Как следствие, по состоянию на начало 2026 года стоимость подержанных и новых электромобилей фактически уже включает эти дополнительные 20%.

Но это лишь часть ситуации. В конце 2025 года образовался существенный дисбаланс спроса и предложения. Только за декабрь в Украину завезли более 30 000 электромобилей, что является абсолютным рекордом. Такое количество значительно превышает реальные потребности рынка, что создает условия для ценовых колебаний в ближайшие 3-6 месяцев.

Прогноз цен

Из-за избытка привезенных авто продавцы разделятся на две категории. Те, кому нужна быстрая реализация, будут вынуждены существенно снижать цену. Другие же будут пытаться удержать маржу, ожидая покупателя. Возвращение к предсказуемому ценообразованию прогнозируется на март-апрель 2026 года.

Стоимость растаможки в 2026 году

Распространенный миф о возвращении полной растаможки не соответствует действительности, ведь изменения касаются исключительно НДС.

НДС : 20% от таможенной стоимости (цена авто плюс доставка).

: 20% от таможенной стоимости (цена авто плюс доставка). Ввозная пошлина : 0% (закреплено в законе как постоянная норма).

: 0% (закреплено в законе как постоянная норма). Акциз : от 30 до 100 евро (1 евро за 1 кВт-ч емкости батареи).

: от 30 до 100 евро (1 евро за 1 кВт-ч емкости батареи). Сбор в Пенсионный фонд: 0% (действует льгота при первой регистрации).

На практике для электромобиля стоимостью 10 000 долларов за рубежом сумма налога составит около 2 000 долларов. Важно учитывать, что таможня может определять стоимость по собственным методикам, если цена покупки не является прозрачной.

Перспективы сегмента

Прошлый 2025 год стал триумфальным для электрического транспорта в Украине. Было зарегистрировано 84 000 подержанных и 22 000 новых электромобилей. Общее количество таких машин на дорогах страны уже превысило 250 000 единиц, что составляет около 2-4% общего автопарка.

В первой половине 2026 года ожидается падение импорта на 20-40% из-за переполненных складов. Тем не менее сегмент останется жизнеспособным, прежде всего потому, что фискальный режим для электрокаров до сих пор лояльнее правил импорта авто с двигателями внутреннего сгорания.