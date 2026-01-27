Видео
Главная Авто Новый электрокар заказали 100 000 водителей всего за 14 дней

Новый электрокар заказали 100 000 водителей всего за 14 дней

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 14:02
100 000 заказов за 14 дней: новый электромобиль установил рекорд
Фрагмент обновленного электромобиля Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi

Обновленный электрический седан Xiaomi SU7 продемонстрировал мощный старт продаж в начале 2026 года. Только за первые две недели после открытия резервирования количество оформленных заявок превысило 100 000 единиц.

Об этом сообщил Auto Plus.

Читайте также:

Рекордные показатели

Китайский бренд продолжает стремительную экспансию на мировом рынке электрокаров. Прием предварительных заявок на обновленную версию SU7 начался 7 января, и такой высокий спрос позволяет компании корректировать производственные мощности во избежание задержек в поставках.

По итогам прошлого года объемы продаж выросли на 17%, а в 2026-м производитель планирует доставить заказчикам около 550 000 автомобилей (SU7 и еще неанонсированную YU7 GT).

Новинка получила существенные обновления технической части несмотря на минимальные визуальные изменения. Все три модификации теперь оснащаются двигателями нового поколения V6s Plus мощностью от 320 до 690 л.с. Использование современных аккумуляторов от CATL с повышенной плотностью энергии обеспечивает запас хода до 902 км по циклу CLTC.

Топовая версия способна получить 670 км автономного пробега всего за 15 минут пребывания на станции.

Также читайте:

Почему электрокар в Китае вдвое дешевле, чем в Европе

Специалисты нашли идеальную замену электромобилям

Цена и доступность

Xiaomi SU7 на березі моря
Фото: Xiaomi

Стоимость делает новый электрокар одним из самых сильных конкурентов в своем сегменте, хотя предварительная цена в 32 500 долларов на 1980 долларов выше, чем у предыдущей модели. Как сообщает CLS, официальный запуск нового поколения SU7 запланирован на апрель 2026 года.

В Украине дорестайлинговый электрический седан Xiaomi SU7 можно заказать в сети АЛЛО по ориентировочной цене 1 367 999 грн в базовой комплектации.

авто электрокары Xiaomi цены автомобиль продажа авто електромобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
