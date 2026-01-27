Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Новий електрокар замовили 100 000 водіїв лише за 14 днів

Новий електрокар замовили 100 000 водіїв лише за 14 днів

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 14:02
100 000 замовлень за 14 днів: новий електромобіль встановив рекорд
Фрагмент оновленого електромобіля Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi

Оновлений електричний седан Xiaomi SU7 продемонстрував потужний старт продажів на початку 2026 року. Лише за перші два тижні після відкриття резервування кількість оформлених заявок перевищила 100 000 одиниць.

Про це повідомив Auto Plus.

Реклама
Читайте також:

Рекордні показники

Китайський бренд продовжує стрімку експансію на світовому ринку електрокарів. Прийом попередніх заявок на оновлену версію SU7 розпочався 7 січня, і такий високий попит дозволяє компанії коригувати виробничі потужності для уникнення затримок у поставках.

За підсумками минулого року обсяги продажів зросли на 17%, а у 2026-му виробник планує доставити замовникам близько 550 000 автомобілів (SU7 та ще неанонсовану YU7 GT).

Новинка отримала суттєві оновлення технічної частини попри мінімальні візуальні зміни. Усі три модифікації тепер оснащуються двигунами нового покоління V6s Plus потужністю від 320 до 690 к.с. Використання сучасних акумуляторів від CATL з підвищеною щільністю енергії забезпечує запас ходу до 902 км за циклом CLTC.

Топова версія здатна отримати 670 км автономного пробігу лише за 15 хвилин перебування на станції.

Також читайте:

Чому електрокар в Китаї вдвічі дешевший, ніж у Європі

Фахівці знайшли ідеальну заміну електромобілям

Ціна та доступність

Xiaomi SU7 на березі моря
Фото: Xiaomi

Вартість робить новий електрокар одним з найсильніших конкурентів у своєму сегменті, хоча попередня ціна у 32 500 доларів на 1980 доларів вища, ніж у попередньої моделі. Як повідомляє CLS , офіційний запуск нового покоління SU7 заплановано на квітень 2026 року.

В Україні дорестайлинговий електричний седан Xiaomi SU7 можна замовити у мережі АЛЛО за орієнтовною ціною 1 367 999 грн у базовій комплектації.

авто електрокари Xiaomi ціни автомобіль продаж авто електромобіль
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації