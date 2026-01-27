100 000 замовлень за 14 днів: новий електромобіль встановив рекорд

Фрагмент оновленого електромобіля Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi

Оновлений електричний седан Xiaomi SU7 продемонстрував потужний старт продажів на початку 2026 року. Лише за перші два тижні після відкриття резервування кількість оформлених заявок перевищила 100 000 одиниць.

Про це повідомив Auto Plus.

Рекордні показники

Китайський бренд продовжує стрімку експансію на світовому ринку електрокарів. Прийом попередніх заявок на оновлену версію SU7 розпочався 7 січня, і такий високий попит дозволяє компанії коригувати виробничі потужності для уникнення затримок у поставках.

За підсумками минулого року обсяги продажів зросли на 17%, а у 2026-му виробник планує доставити замовникам близько 550 000 автомобілів (SU7 та ще неанонсовану YU7 GT).

Новинка отримала суттєві оновлення технічної частини попри мінімальні візуальні зміни. Усі три модифікації тепер оснащуються двигунами нового покоління V6s Plus потужністю від 320 до 690 к.с. Використання сучасних акумуляторів від CATL з підвищеною щільністю енергії забезпечує запас ходу до 902 км за циклом CLTC.

Топова версія здатна отримати 670 км автономного пробігу лише за 15 хвилин перебування на станції.

Ціна та доступність

Фото: Xiaomi

Вартість робить новий електрокар одним з найсильніших конкурентів у своєму сегменті, хоча попередня ціна у 32 500 доларів на 1980 доларів вища, ніж у попередньої моделі. Як повідомляє CLS , офіційний запуск нового покоління SU7 заплановано на квітень 2026 року.

В Україні дорестайлинговий електричний седан Xiaomi SU7 можна замовити у мережі АЛЛО за орієнтовною ціною 1 367 999 грн у базовій комплектації.