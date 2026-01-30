Чому вживані електромобілі подешевшають у 2026 році

Електромобілі в Києві. Фото: village.com.ua

Світовий авторинок у 2026 році демонструє неоднозначні тенденції через наслідки дефіциту мікросхем та високі ціни на транспорт з традиційними двигунами. Проте для прихильників екологічного транспорту відкриваються нові можливості завдяки появі великої кількості вживаних електрокарів.

Про це повідомила компанія carVertical.

Дефіцит пропозиції

Ціни на нові автомобілі не планують знижуватися найближчим часом, позаяк відсоткові ставки залишаються значно вищими за показники минулих років. Експерт компанії carVertical Матас Бузеліс зазначає, що нові машини є менш доступними для покупців через політику Європейського центрального банку.

На вторинному ринку також відчувається гострий брак автомобілів віком від 3 до 6 років, що пояснюється обмеженим виробництвом у період пандемії. Вартість таких моделей падає повільно, тому очікувати на загальне здешевлення сегмента не варто. Навіть вживані варіанти з великим пробігом часто коштують десятки тисяч доларів, що тримає ринок у напрузі.

Вживані електромобілі

Ситуація в електричному сегменті виглядає інакше завдяки завершенню термінів лізингу для авто, придбаних під час буму на початку десятиліття. Велика кількість вживаних електрокарів з’являється на сайтах оголошень, що створює надлишок пропозиції та тисне на цінники. Додатковим фактором стає активна поява китайських моделей, хоча вони часто втрачають ринкову вартість швидше за європейські аналоги. Завдяки зростанню вибору екологічний транспорт стає все доступнішим для широкого кола покупців, які шукають вигідні пропозиції.

Нові екологічні штрафи

З початку 2026 року в країнах ЄС посилюється контроль за викидами, що безпосередньо вплине на власників старого транспорту. Заборона на в'їзд до спеціальних зон тепер стосується дизельних машин нижче стандарту Євро-5 та бензинових моделей нижче Євро-2. З березня за порушення цих вимог почнуть стягувати штрафи.

Наприкінці року почне діяти перший етап стандарту Євро-7, який регулюватиме не лише вихлопи, а й знос шин та гальм.

"Ця директива стосуватиметься і електромобілів, позаяк через значну вагу вони спричиняють швидше зношування гуми та викид мікропластику", — підкреслив Бузеліс.