Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто На покупців вживаних електрокарів чекають гарні новини

На покупців вживаних електрокарів чекають гарні новини

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 13:58
Чому вживані електромобілі подешевшають у 2026 році
Електромобілі в Києві. Фото: village.com.ua

Світовий авторинок у 2026 році демонструє неоднозначні тенденції через наслідки дефіциту мікросхем та високі ціни на транспорт з традиційними двигунами. Проте для прихильників екологічного транспорту відкриваються нові можливості завдяки появі великої кількості вживаних електрокарів.

Про це повідомила компанія carVertical.

Реклама
Читайте також:

Дефіцит пропозиції

Ціни на нові автомобілі не планують знижуватися найближчим часом, позаяк відсоткові ставки залишаються значно вищими за показники минулих років. Експерт компанії carVertical Матас Бузеліс зазначає, що нові машини є менш доступними для покупців через політику Європейського центрального банку.

На вторинному ринку також відчувається гострий брак автомобілів віком від 3 до 6 років, що пояснюється обмеженим виробництвом у період пандемії. Вартість таких моделей падає повільно, тому очікувати на загальне здешевлення сегмента не варто. Навіть вживані варіанти з великим пробігом часто коштують десятки тисяч доларів, що тримає ринок у напрузі.

Вживані електромобілі

Ситуація в електричному сегменті виглядає інакше завдяки завершенню термінів лізингу для авто, придбаних під час буму на початку десятиліття. Велика кількість вживаних електрокарів з’являється на сайтах оголошень, що створює надлишок пропозиції та тисне на цінники. Додатковим фактором стає активна поява китайських моделей, хоча вони часто втрачають ринкову вартість швидше за європейські аналоги. Завдяки зростанню вибору екологічний транспорт стає все доступнішим для широкого кола покупців, які шукають вигідні пропозиції.

Також читайте:

Новий електрокар замовили 100 000 водіїв лише за 14 днів

Чому електрокар в Китаї вдвічі дешевший, ніж у Європі

Нові екологічні штрафи

З початку 2026 року в країнах ЄС посилюється контроль за викидами, що безпосередньо вплине на власників старого транспорту. Заборона на в'їзд до спеціальних зон тепер стосується дизельних машин нижче стандарту Євро-5 та бензинових моделей нижче Євро-2. З березня за порушення цих вимог почнуть стягувати штрафи.

Наприкінці року почне діяти перший етап стандарту Євро-7, який регулюватиме не лише вихлопи, а й знос шин та гальм.

"Ця директива стосуватиметься і електромобілів, позаяк через значну вагу вони спричиняють швидше зношування гуми та викид мікропластику", — підкреслив Бузеліс.

авто електрокари Європа автомобіль продаж авто електромобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації