Автомобилем 2026 года стал электрокар

Автомобилем 2026 года стал электрокар

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 14:22
Лучшим автомобилем 2026 года признан электрокар
Nissan Leaf 2026 года. Фото: Nissan

Электромобиль Nissan Leaf 2026 года официально признан лучшим представителем индустрии по итогам премии Buzz Awards. Модель опередила десятки конкурентов, совместив доступную цену с передовыми технологиями энергоэффективности.

Об этом написал Top Speed.

Новое поколение Nissan Leaf сумело одержать победу сразу в двух важных номинациях. Автомобиль признан лучшим электромобилем и наиболее выгодной бюджетной покупкой года. Главным фактором успеха стала способность производителя сохранить стартовую стоимость модели на уровне менее 30 000 долларов, несмотря на глобальные инфляционные процессы и рост стоимости компонентов для аккумуляторов.

Технические характеристики

Третье поколение первого среди массовых электрокаров предлагает запас хода до 488 км согласно оценке EPA. Автомобиль построен на архитектуре 400 вольт, что позволяет значительно ускорить процесс восстановления энергии. Для удобства владельцев предусмотрено два порта для зарядки: современный стандарт NACS, который становится все более популярным, и разъем J1772 для устройств второго уровня. Эксперты отмечают неожиданную легкость управления и маневренность машины на крутых поворотах.

Салон новинки получил качественные материалы отделки и двойные цифровые экраны. Мультимедийная система работает на базе экосистемы Google, что обеспечивает бесшовную интеграцию с повседневными цифровыми сервисами. Сочетание комфорта, удобного интерфейса и премиальных элементов исполнения позволило модели превзойти ожидания от сегмента бюджетных транспортных средств.

Победители в других категориях

  • Лучший пикап: Ford Maverick
  • Лучший кроссовер: Toyota 4Runner
  • Лучший люксовый автомобиль: Lucid Gravity
  • Лучшее спортивное авто: Ford Mustang GTD
  • Лучший семейный автомобиль: Hyundai Palisade

рейтинг авто электрокары автомобиль електромобиль Nissan
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
