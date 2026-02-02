Найкращим автомобілем 2026 року визнано електрокар

Nissan Leaf 2026 року. Фото: Nissan

Електромобіль Nissan Leaf 2026 року офіційно визнано кращим представником індустрії за підсумками премії Buzz Awards. Модель випередила десятки конкурентів, поєднавши доступну ціну з передовими технологіями енергоефективності.

Про це написав Top Speed.

Подвійний успіх

Нове покоління Nissan Leaf зуміло здобути перемогу одразу у двох важливих номінаціях. Автомобіль визнано кращим електромобілем та найбільш вигідною бюджетною покупкою року. Головним чинником успіху стала здатність виробника зберегти стартову вартість моделі на рівні менш як 30 000 доларів, попри глобальні інфляційні процеси та зростання вартості компонентів для акумуляторів.

Технічні характеристики

Третє покоління першого серед масових електрокарів пропонує запас ходу до 488 км згідно з оцінкою EPA. Автомобіль побудовано на архітектурі 400 вольт, що дозволяє значно прискорити процес відновлення енергії. Для зручності власників передбачено два порти для зарядки: сучасний стандарт NACS, який стає дедалі популярнішим, та роз'єм J1772 для пристроїв другого рівня. Експерти відзначають несподівану легкість керування та маневреність машини на крутих поворотах.

Салон новинки отримав якісні матеріали обробки та подвійні цифрові екрани. Мультимедійна система працює на базі екосистеми Google, що забезпечує безшовну інтеграцію з повсякденними цифровими сервісами. Поєднання комфорту, зручного інтерфейсу та преміальних елементів виконання дозволило моделі перевершити очікування від сегмента бюджетних транспортних засобів.

