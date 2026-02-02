Відео
Автомобілем 2026 року став електрокар

Дата публікації: 2 лютого 2026 14:22
Найкращим автомобілем 2026 року визнано електрокар
Nissan Leaf 2026 року. Фото: Nissan

Електромобіль Nissan Leaf 2026 року офіційно визнано кращим представником індустрії за підсумками премії Buzz Awards. Модель випередила десятки конкурентів, поєднавши доступну ціну з передовими технологіями енергоефективності.

Про це написав Top Speed.

Читайте також:

Подвійний успіх

Нове покоління Nissan Leaf зуміло здобути перемогу одразу у двох важливих номінаціях. Автомобіль визнано кращим електромобілем та найбільш вигідною бюджетною покупкою року. Головним чинником успіху стала здатність виробника зберегти стартову вартість моделі на рівні менш як 30 000 доларів, попри глобальні інфляційні процеси та зростання вартості компонентів для акумуляторів.

Також читайте:

Чому новий Nissan Leaf запізнився на 15 років

Чи варто купити вживаний Nissan Leaf другого покоління

Технічні характеристики

Третє покоління першого серед масових електрокарів пропонує запас ходу до 488 км згідно з оцінкою EPA. Автомобіль побудовано на архітектурі 400 вольт, що дозволяє значно прискорити процес відновлення енергії. Для зручності власників передбачено два порти для зарядки: сучасний стандарт NACS, який стає дедалі популярнішим, та роз'єм J1772 для пристроїв другого рівня. Експерти відзначають несподівану легкість керування та маневреність машини на крутих поворотах.

Салон новинки отримав якісні матеріали обробки та подвійні цифрові екрани. Мультимедійна система працює на базі екосистеми Google, що забезпечує безшовну інтеграцію з повсякденними цифровими сервісами. Поєднання комфорту, зручного інтерфейсу та преміальних елементів виконання дозволило моделі перевершити очікування від сегмента бюджетних транспортних засобів.

Переможці в інших категоріях

  • Кращий пікап: Ford Maverick
  • Кращий кросовер: Toyota 4Runner
  • Кращий люксовий автомобіль: Lucid Gravity
  • Краще спортивне авто: Ford Mustang GTD
  • Кращий сімейний автомобіль: Hyundai Palisade

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
