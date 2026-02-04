Чому обвалився ринок електромобілів в Україні

Вільне місце для заряджання електрокара. Фото: freepik.com

Січневі показники реєстрацій електричного транспорту продемонстрували стрімке зниження обсягів імпорту порівняно з піковими значеннями кінця минулого року. Таке падіння зумовлене завершенням податкових пільг та низкою сезонних факторів, що вплинули на активність покупців.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

Реклама

Читайте також:

Статистика січня 2026

Після рекордного грудня січневий звіт виглядає як різке уповільнення ринку. Протягом місяця зафіксовано 1450 перших реєстрацій вживаних машин та 904 одиниці нового електричного транспорту. Загальна кількість реєстрацій становить близько 2300 одиниць, що у 14 разів менше порівняно з 33 000 у грудні. При цьому внутрішній ринок продемонстрував стійкість, адже перереєстрацію пройшли 3550 автомобілів.

Різкий контраст з попереднім місяцем пояснюється завершенням дії пільги на ПДВ при імпорті електрокарів в Україну з 1 січня 2026 року. Покупці намагалися здійснити угоди до кінця року, що призвело до концентрації продажів у короткому проміжку часу. Частина січневих реєстрацій фактично є результатом грудневих домовленостей, які не встигли оформити через завантаженість сервісних центрів або логістичні затримки.

Також читайте:

Автомобілем 2026 року став електрокар

Новий електрокар замовили 100 000 водіїв лише за 14 днів

Додаткові виклики

Січневі морози до -20 °C та нижче негативно вплинули на експлуатаційні характеристики батарей. В екстремальних умовах запас ходу бюджетних моделей може скорочуватися з літніх 140 км до критичних 30 км за умови використання обігріву.

Ситуацію ускладнили обмеження в роботі публічних зарядних станцій та нестабільність енергопостачання. Вартість зарядки на платних хабах досягла 30-32 грн за кВт-год, що робить поїздки дорожчими порівняно з домашнім тарифом та нівелює економічну перевагу для частини власників.

Також сегмент нових електромобілів відреагував на зміни правил експорту з Китаю. Введене урядом КНР обмеження забороняє вивозити авто раніше ніж через 180 днів після першої реєстрації. Це змушує незалежних постачальників або заморожувати кошти на пів року, або змінювати стратегію постачання. Через такі умови пропозиція нових авто може зміститися в бік офіційних дилерів з корекцією цін у бік зростання.