Україна
Видео

Нужно ли обкатывать новый электромобиль, как авто с ДВС

Дата публикации 3 февраля 2026 19:45
Новый электромобиль: нужна ли ему обкатка, как авто с ДВС
Электромобиль во время движения зимой. Фото: carwow.co.uk

Процесс привыкания к новой технике обычно предусматривает осторожное вождение в течение первых сотен километров пробега. Электрокары лишены многих сложных узлов традиционных авто однако имеют собственные нюансы подготовки к полноценной работе для обеспечения долговечности.

Об этом написал Interia Motoryzacja.

Основной причиной для сдержанного вождения на начальном этапе является состояние новых шин и элементов тормозной системы. В течение первых 50-100 км резина имеет более низкий уровень сцепления из-за наличия заводского защитного слоя на поверхности деталей. Тормозные колодки и диски также требуют времени для полного прилегания что может несколько снижать эффективность остановки в первые дни поездок.

В некоторых мощных моделях с керамическими тормозами система рекуперации может быть ограничена в течение начальных 100-200 км. Это позволяет очистить поверхности деталей механическим способом и гарантировать их дальнейшую надежную работу.

Механика и батарея

Несмотря на отсутствие сложной коробки передач электромобиль имеет подшипники полуоси и редукторы, которые работают под нагрузкой. Соблюдение спокойного темпа движения в течение первых 600-1500 км помогает этим частям притереться без лишнего износа. Специалисты советуют избегать движения на максимальной скорости и интенсивного ускорения в этот период, чтобы обеспечить длительную эксплуатацию ходовой части.

Хотя аккумулятор не требует обкатки, способ пополнения энергии с первых дней прямо влияет на продолжительность его службы. Оптимальным считается поддержание уровня заряда в пределах от 50% до 80%. Наполнение батареи до 100% лучше планировать непосредственно перед началом длительного путешествия а не за несколько суток до выезда.

Такие меры позволяют владельцам электрокаров избежать преждевременных расходов на сервис, которые могут составлять тысячи долларов в случае серьезных поломок. Для сравнения в транспорте с бензиновым двигателем период обкатки обычно составляет около 1500 км и охватывает гораздо больше систем.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
