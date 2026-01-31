Видео
Главная Авто Замена аккумулятора Tesla стоит дороже, чем само авто

Замена аккумулятора Tesla стоит дороже, чем само авто

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 15:45
Почему замена батареи Tesla стала дороже самой машины
Tesla Model S 2013 года. Фото: caranddriver.com

Владельцы подержанных электромобилей все чаще сталкиваются с проблемой, когда стоимость технического обслуживания превышает цену всего транспортного средства. Недавний случай с Tesla Model S 2013 года подтвердил, что замена аккумулятора может стоить вдвое больше рыночной стоимости подержанной машины.

Об этом написал Cars Coops.

Расценки сервиса

В сервисном центре штата Висконсин водителю предоставили расчеты для двух вариантов обновления энергоблока. Установка стандартного аккумулятора емкостью 60 кВт-ч оценили в 13 830 долларов, где львиную долю составляет цена самой детали. Работа мастеров длится около трех часов и стоит более 580 долларов, однако общая сумма уже приближается к верхней границе стоимости подержанного авто этой модели на рынке.

Желание получить больший запас хода с батареей на 90 кВт-ч обойдется еще дороже. Общий счет за такую модернизацию составляет 23 262 доллара, включая отдельную плату за разблокировку полной емкости. Учитывая, что подобные машины 2013 года выпуска сейчас продают в среднем за 10 000 или 15 000 долларов, такой ремонт экономически бессмысленен.

Почему владельцы электромобилей Tesla пересаживаются на дизель

Какой график технического обслуживания у Tesla

Надежность против затрат

Опыт многих пользователей свидетельствует о выносливости аккумуляторов Tesla, которые способны преодолевать сотни тысяч километров без существенных неисправностей. Однако в случае выхода оборудования из строя после завершения гарантийного срока водители оказываются перед сложным выбором.

Альтернативные поставщики предлагают подержанные блоки дешевле, однако даже при таких условиях восстановление седана с десятилетней историей часто не имеет смысла.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
