Чому заміна батареї Tesla стала дорожчою за саму автівку

Tesla Model S 2013 року. Фото: caranddriver.com

Власники старих електромобілів дедалі частіше стикаються з проблемою, коли вартість технічного обслуговування перевищує ціну всього транспортного засобу. Нещодавній випадок з Tesla Model S 2013 року підтвердив, що заміна акумулятора може коштувати вдвічі більше за ринкову вартість вживаної машини.

Про це написав Cars Coops.

Реклама

Читайте також:

Розцінки сервісу

У сервісному центрі штату Вісконсин водію надали розрахунки для двох варіантів оновлення енергоблока. Встановлення стандартного акумулятора місткістю 60 кВт-год оцінили у 13 830 доларів, де левову частку складає ціна самої деталі. Робота майстрів триває близько трьох годин та коштує понад 580 доларів, проте загальна сума вже наближається до верхньої межі вартості вживаного авто цієї моделі на ринку.

Бажання отримати більший запас ходу з батареєю на 90 кВт-год обійдеться ще дорожче. Загальний рахунок за таку модернізацію становить 23 262 долари, включаючи окрему плату за розблокування повної місткості. З огляду на те, що подібні автівки 2013 року випуску зараз продають у середньому за 10 000 або 15 000 доларів, такий ремонт економічно безглуздий.

Також читайте:

Чому власники електромобілів Tesla пересідають на дизель

Який графік технічного обслуговування у Tesla

Надійність проти витрат

Досвід багатьох користувачів свідчить про витривалість акумуляторів Tesla, які здатні долати сотні тисяч кілометрів без суттєвих несправностей. Однак у разі виходу обладнання з ладу після завершення гарантійного терміну водії опиняються перед складним вибором.

Альтернативні постачальники пропонують вживані блоки дешевше, проте навіть за таких умов відновлення седана з десятирічною історією часто не має сенсу.