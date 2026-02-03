Почему водители массово игнорируют электромобили: главные причины

Электромобиль. Фото: freepik.com

Новое исследование компании National Scrap Car выявило, что 24% водителей в Великобритании не планируют покупать электромобиль ни при каких обстоятельствах. Среди автомобилистов старше 55 лет эта доля возрастает до 43%, что свидетельствует о значительном скептицизме старшего поколения.

Об этом сообщил Motoring Research.

Главные страхи

Основной причиной отказа от экологического транспорта являются сомнения относительно срока службы аккумуляторов, о чем заявили 55% опрошенных. Высокая начальная стоимость автомобилей и длительное время зарядки вызывают тревогу у 49% респондентов. Также 43% участников исследования опасаются ограниченного запаса хода во время поездок. В список критических факторов также попали состояние сети зарядных станций и высокая стоимость страхования.

Финансовые стимулы

Государственные программы поддержки предлагают гранты для снижения стоимости новых электрических моделей. Сейчас примерно четверть всех доступных на британском рынке электрокаров подпадают под условия получения таких льгот. Одним из примеров является Ford Puma Gen-E, который позволяет получить максимальную компенсацию.

Несмотря на высокую цену на старте, переход на электричество помогает существенно экономить средства в течение всего периода эксплуатации авто. Сегодня 62% водителей испытывают сильное финансовое давление из-за цен на бензин и дизель. Кроме экономии на топливе, аргументами в пользу новых технологий становятся более низкие затраты на техническое обслуживание и забота об окружающей среде.

Ожидания прорыва

Эксперты прогнозируют, что стремительное развитие технологий позволит решить проблемы с выносливостью батарей гораздо быстрее, чем ожидают потребители. Улучшение характеристик и расширение сети быстрых зарядок должны изменить мнение скептиков. Пока технологии совершенствуются, ключевую роль в популяризации экологического транспорта будут играть государственные субсидии и схемы утилизации старого транспорта.