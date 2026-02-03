Чому водії масово ігнорують електромобілі: головні причини

Електромобіль. Фото: freepik.com

Нове дослідження компанії National Scrap Car виявило, що 24% водіїв у Великій Британії не планують купувати електромобіль за жодних обставин. Серед автомобілістів віком понад 55 років ця частка зростає до 43%, що свідчить про значний скептицизм старшого покоління.

Головні страхи

Основною причиною відмови від екологічного транспорту є сумніви щодо терміну служби акумуляторів, про що заявили 55% опитаних. Висока початкова вартість автомобілів та тривалий час заряджання викликають тривогу у 49% респондентів. Також 43% учасників дослідження побоюються обмеженого запасу ходу під час поїздок. До списку критичних факторів також потрапили стан мережі зарядних станцій та висока вартість страхування.

Фінансові стимули

Державні програми підтримки пропонують гранти для зниження вартості нових електричних моделей. Наразі приблизно чверть усіх доступних на британському ринку електрокарів підпадають під умови отримання таких пільг. Одним з прикладів є Ford Puma Gen-E, який дозволяє отримати максимальну компенсацію.

Попри високу ціну на старті, перехід на електрику допомагає суттєво заощаджувати кошти протягом усього періоду експлуатації авто. Сьогодні 62% водіїв відчувають сильний фінансовий тиск через ціни на бензин та дизель. Крім економії на пальному, аргументами на користь нових технологій стають нижчі витрати на технічне обслуговування та турбота про довкілля.

Очікування прориву

Експерти прогнозують, що стрімкий розвиток технологій дозволить розв’язати проблеми з витривалістю батарей набагато швидше, ніж очікують споживачі. Покращення характеристик та розширення мережі швидких зарядок мають змінити думку скептиків. Поки технології вдосконалюються, ключову роль у популяризації екологічного транспорту відіграватимуть державні субсидії та схеми утилізації старого транспорту.