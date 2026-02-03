Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому кожен четвертий водій ніколи не купить електрокар

Чому кожен четвертий водій ніколи не купить електрокар

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 14:22
Чому водії масово ігнорують електромобілі: головні причини
Електромобіль. Фото: freepik.com

Нове дослідження компанії National Scrap Car виявило, що 24% водіїв у Великій Британії не планують купувати електромобіль за жодних обставин. Серед автомобілістів віком понад 55 років ця частка зростає до 43%, що свідчить про значний скептицизм старшого покоління.

Про це повідомив Motoring Research.

Реклама
Читайте також:

Головні страхи

Основною причиною відмови від екологічного транспорту є сумніви щодо терміну служби акумуляторів, про що заявили 55% опитаних. Висока початкова вартість автомобілів та тривалий час заряджання викликають тривогу у 49% респондентів. Також 43% учасників дослідження побоюються обмеженого запасу ходу під час поїздок. До списку критичних факторів також потрапили стан мережі зарядних станцій та висока вартість страхування.

Фінансові стимули

Державні програми підтримки пропонують гранти для зниження вартості нових електричних моделей. Наразі приблизно чверть усіх доступних на британському ринку електрокарів підпадають під умови отримання таких пільг. Одним з прикладів є Ford Puma Gen-E, який дозволяє отримати максимальну компенсацію.

Попри високу ціну на старті, перехід на електрику допомагає суттєво заощаджувати кошти протягом усього періоду експлуатації авто. Сьогодні 62% водіїв відчувають сильний фінансовий тиск через ціни на бензин та дизель. Крім економії на пальному, аргументами на користь нових технологій стають нижчі витрати на технічне обслуговування та турбота про довкілля.

Також читайте:

Автомобілем 2026 року став електрокар

Дизель проти електромобіля взимку: що перемогло

Очікування прориву

Експерти прогнозують, що стрімкий розвиток технологій дозволить розв’язати проблеми з витривалістю батарей набагато швидше, ніж очікують споживачі. Покращення характеристик та розширення мережі швидких зарядок мають змінити думку скептиків. Поки технології вдосконалюються, ключову роль у популяризації екологічного транспорту відіграватимуть державні субсидії та схеми утилізації старого транспорту.

авто електрокари проблеми дослідження Велика Британія автомобіль електромобіль
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації