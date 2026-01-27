Відео
Дизель проти електромобіля взимку — що перемогло

Дизель проти електромобіля взимку — що перемогло

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 17:40
Електромобіль проти дизеля: визначено переможця в умовах арктичних морозів
Електромобіль Polestar взимку. Фото: independent.co.uk

Аналіз фахівців NREL та науковців Університету Аляски продемонстрував несподівані результати випробувань електромобілів та дизельного транспорту при температурі до -40 °C. Дослідження охопило експлуатацію машин у віддалених арктичних поселеннях для оцінки реальної вартості використання різних типів двигунів.

Про це повідомив Auto Swiat.

Економіка експлуатації

Аналіз охопив витрати на паливо, технічний сервіс, вимушені простої та енергію для обігріву силових установок. У більшості досліджених випадків загальна вартість експлуатації електрокарів виявилася нижчою за витрати на дизельні машини.

Високі ціни на електроенергію робили зарядку дорожчою лише у громадах з низькою часткою відновлюваних джерел. Сума заощаджених коштів у перерахунку на долари підтверджує доцільність переходу на новий тип живлення навіть у полярних регіонах.

В умовах екстремальних температур дизельні двигуни стикаються з серйозними проблемами. Для підтримання працездатності вони потребують тривалого прогріву та використання спеціальних присадок до палива. Це призводить до надмірного споживання ресурсів та збільшення кількості мотогодин, що прискорює знос компонентів. Натомість електричні системи забезпечують надійний запуск без тривалої підготовки.

Специфіка використання

Головним бар'єром для поширення електромобілів залишається швидкість зарядки та скорочення дистанції пробігу на одному заряді. Ефективність електричного авто знижується на 69%, якщо воно зберігається на відкритому повітрі без доступу до гаража.

Проте для таксі та служб доставки, що працюють у межах міст, такий транспорт стає найкращим рішенням. Інтенсивна експлуатація дозволяє максимально швидко компенсувати витрати на купівлю техніки коштом дешевого сервісу.

авто електрокари дослідження автомобіль тест електромобіль
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
