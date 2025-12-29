Випробування електрокарів при -25 °C: тест реального запасу ходу

Електромобілі випробували при -25 — результат приголомшив
Китайський портал Autohome провів масштабне дослідження електрифікованого транспорту в умовах екстремально низьких температур. Випробування проходили в регіоні Якеши, де морози часто опускаються нижче -30 °C, що дозволило перевірити техніку на межі можливостей.
Екстремальна перевірка
У тестуванні взяли участь 67 автомобілів, серед яких були як повністю електричні моделі, так і гібриди з можливістю підзарядки. Під час виїздів температура повітря коливалася в межах від -10 °C до -25 °C.
Основна увага приділялася реальному запасу ходу, фактичному споживанню енергії та ефективності швидкої зарядки.
Маршрут долався у звичайному темпі з обов’язковим використанням обігріву салону, що відповідає повсякденним умовам експлуатації.
Реальний запас ходу
Результати показали, що жоден електромобіль в умовах сильного морозу не здатен досягти показників, заявлених виробником. Фактична дистанція на одному заряді становила від 35% до 55% від паспортних даних. Найкращий результат продемонстрував XPeng P7, зберігши близько 54% запасу ходу. До трійки лідерів також увійшов Zeekr 001. Водночас деякі моделі втратили майже дві третини енергозапасу.
Популярна Tesla Model Y опинилася в середині списку з показником 35-36%. Це означає, що при обіцяних 500 км пробігу реальна дистанція до повної зупинки становила близько 200–250 км.
Найбільший запас ходу взимку
- XPeng P7 (AWD): 53,9% від заявленого запасу ходу
- BYD Yangwang U7: 51,8%
- Zeekr 001: 49,6%
- Tesla Model 3: 48%
- Nissan N7: 47,4%
- BYD Seagull 06: 45,6%
- XPeng MONA M03: 45%
- Chery iCar 03: 44,9%
- AITO M7: 44,4%
- IM L7: 43,9%
Споживання енергії
Мороз впливає не лише на запас ходу, але й на споживання енергії на 100 км. У тесті Autohome менші та легші автомобілі мали природну перевагу. Великі кросовери та позашляховики споживали взимку приблизно на десяток кВт-год більше на 100 км, ніж влітку.
Найнижче споживання енергії взимку
- BYD Seagull: 23,5 кВт-год на 100 км
- Geely Xingyuan: 23,5 кВт-год
- BYD Seal 06: 24,6 кВт-год
- Wuling Bingo S: 24,9 кВт-год
- Tesla Model 3: 24,9 кВт-год
- XPeng Mona M03: 25,4 кВт-год
- MG4: 25,5 кВт-год
- Nissan N7: 26,4 кВт-год
- XPeng P7: 26,9 кВт-год
- Leapmotor B01: 26,9 кВт-год
Зимова зарядка
Процес поповнення енергії при низьких температурах також має свої особливості. Перед початком швидкої зарядки акумулятор потребує прогрівання, через що час наповнення батареї з 30 до 80% суттєво зростав. Залежно від системи теплового менеджменту автомобіля, затримка могла становити від кількох хвилин до пів години порівняно з літніми показниками.
Найшвидша зарядка в мороз (30-80%)
- Avatr 06: 15 хв (місткість акумулятора 45,06 кВт-год)
- Changan Nevo A06: 16 хв (63,18 кВт-год)
- Chery Fulwin A9L: 16 хв (33,68 кВт-год)
- Arcfox T1: 17 хв (42,3 кВт-год)
- Voyah Taishan: 17 хв (65 кВт-год)
- Zeekr 9X: 18 хв (70 кВт-год)
- Roewe M7 DMH: 20 хв (19,7 кВт-год)
- IM LS6: 20 хв (66 кВт-год)
- Leapmotor B01: 21 хв (67,1 кВт-год)
- Geely Galaxy E5: 21 хв (68,39 кВт-год)
Варто зазначити, що автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння взимку також витрачають більше пального. Проте для них ця проблема не критична, позаяк заправка займає кілька хвилин, а збільшення витрат на пару літрів не так впливає на планування поїздки. В електромобілях суттєва втрата енергії змушує водіїв ретельніше обирати маршрути та місця для зупинок, хоча сучасні мобільні додатки значно спрощують це завдання.
