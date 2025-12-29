Випробування електрокарів при -25 °C: тест реального запасу ходу

Електромобіль взимку. Фото: firestonecompleteautocare.com

Китайський портал Autohome провів масштабне дослідження електрифікованого транспорту в умовах екстремально низьких температур. Випробування проходили в регіоні Якеши, де морози часто опускаються нижче -30 °C, що дозволило перевірити техніку на межі можливостей.

Про це повідомив Interia Motoryzacja.

Екстремальна перевірка

У тестуванні взяли участь 67 автомобілів, серед яких були як повністю електричні моделі, так і гібриди з можливістю підзарядки. Під час виїздів температура повітря коливалася в межах від -10 °C до -25 °C.

Основна увага приділялася реальному запасу ходу, фактичному споживанню енергії та ефективності швидкої зарядки.

Маршрут долався у звичайному темпі з обов’язковим використанням обігріву салону, що відповідає повсякденним умовам експлуатації.

Реальний запас ходу

Результати показали, що жоден електромобіль в умовах сильного морозу не здатен досягти показників, заявлених виробником. Фактична дистанція на одному заряді становила від 35% до 55% від паспортних даних. Найкращий результат продемонстрував XPeng P7, зберігши близько 54% запасу ходу. До трійки лідерів також увійшов Zeekr 001. Водночас деякі моделі втратили майже дві третини енергозапасу.

Популярна Tesla Model Y опинилася в середині списку з показником 35-36%. Це означає, що при обіцяних 500 км пробігу реальна дистанція до повної зупинки становила близько 200–250 км.

Найбільший запас ходу взимку

XPeng P7 (AWD): 53,9% від заявленого запасу ходу BYD Yangwang U7: 51,8% Zeekr 001: 49,6% Tesla Model 3: 48% Nissan N7: 47,4% BYD Seagull 06: 45,6% XPeng MONA M03: 45% Chery iCar 03: 44,9% AITO M7: 44,4% IM L7: 43,9%

Споживання енергії

Мороз впливає не лише на запас ходу, але й на споживання енергії на 100 км. У тесті Autohome менші та легші автомобілі мали природну перевагу. Великі кросовери та позашляховики споживали взимку приблизно на десяток кВт-год більше на 100 км, ніж влітку.

Найнижче споживання енергії взимку

BYD Seagull: 23,5 кВт-год на 100 км Geely Xingyuan: 23,5 кВт-год BYD Seal 06: 24,6 кВт-год Wuling Bingo S: 24,9 кВт-год Tesla Model 3: 24,9 кВт-год XPeng Mona M03: 25,4 кВт-год MG4: 25,5 кВт-год Nissan N7: 26,4 кВт-год XPeng P7: 26,9 кВт-год Leapmotor B01: 26,9 кВт-год

Зимова зарядка

Процес поповнення енергії при низьких температурах також має свої особливості. Перед початком швидкої зарядки акумулятор потребує прогрівання, через що час наповнення батареї з 30 до 80% суттєво зростав. Залежно від системи теплового менеджменту автомобіля, затримка могла становити від кількох хвилин до пів години порівняно з літніми показниками.

Найшвидша зарядка в мороз (30-80%)

Avatr 06: 15 хв (місткість акумулятора 45,06 кВт-год) Changan Nevo A06: 16 хв (63,18 кВт-год) Chery Fulwin A9L: 16 хв (33,68 кВт-год) Arcfox T1: 17 хв (42,3 кВт-год) Voyah Taishan: 17 хв (65 кВт-год) Zeekr 9X: 18 хв (70 кВт-год) Roewe M7 DMH: 20 хв (19,7 кВт-год) IM LS6: 20 хв (66 кВт-год) Leapmotor B01: 21 хв (67,1 кВт-год) Geely Galaxy E5: 21 хв (68,39 кВт-год)

Варто зазначити, що автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння взимку також витрачають більше пального. Проте для них ця проблема не критична, позаяк заправка займає кілька хвилин, а збільшення витрат на пару літрів не так впливає на планування поїздки. В електромобілях суттєва втрата енергії змушує водіїв ретельніше обирати маршрути та місця для зупинок, хоча сучасні мобільні додатки значно спрощують це завдання.