Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Електромобілі випробували при -25 — результат приголомшив

Електромобілі випробували при -25 — результат приголомшив

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 14:22
Випробування електрокарів при -25 °C: тест реального запасу ходу
Електромобіль взимку. Фото: firestonecompleteautocare.com

Китайський портал Autohome провів масштабне дослідження електрифікованого транспорту в умовах екстремально низьких температур. Випробування проходили в регіоні Якеши, де морози часто опускаються нижче -30 °C, що дозволило перевірити техніку на межі можливостей.

Про це повідомив Interia Motoryzacja.

Реклама
Читайте також:

Екстремальна перевірка

У тестуванні взяли участь 67 автомобілів, серед яких були як повністю електричні моделі, так і гібриди з можливістю підзарядки. Під час виїздів температура повітря коливалася в межах від -10 °C до -25 °C.

Основна увага приділялася реальному запасу ходу, фактичному споживанню енергії та ефективності швидкої зарядки.

Маршрут долався у звичайному темпі з обов’язковим використанням обігріву салону, що відповідає повсякденним умовам експлуатації.

Реальний запас ходу

Результати показали, що жоден електромобіль в умовах сильного морозу не здатен досягти показників, заявлених виробником. Фактична дистанція на одному заряді становила від 35% до 55% від паспортних даних. Найкращий результат продемонстрував XPeng P7, зберігши близько 54% запасу ходу. До трійки лідерів також увійшов Zeekr 001. Водночас деякі моделі втратили майже дві третини енергозапасу.

Популярна Tesla Model Y опинилася в середині списку з показником 35-36%. Це означає, що при обіцяних 500 км пробігу реальна дистанція до повної зупинки становила близько 200–250 км.

Найбільший запас ходу взимку

  1. XPeng P7 (AWD): 53,9% від заявленого запасу ходу
  2. BYD Yangwang U7: 51,8%
  3. Zeekr 001: 49,6%
  4. Tesla Model 3: 48%
  5. Nissan N7: 47,4%
  6. BYD Seagull 06: 45,6%
  7. XPeng MONA M03: 45%
  8. Chery iCar 03: 44,9%
  9. AITO M7: 44,4%
  10. IM L7: 43,9%

Також читайте:

Як автономний опалювач зберігає запас ходу електромобіля взимку

Авто з Китаю загрожують національній безпеці: дослідження

Споживання енергії

Мороз впливає не лише на запас ходу, але й на споживання енергії на 100 км. У тесті Autohome менші та легші автомобілі мали природну перевагу. Великі кросовери та позашляховики споживали взимку приблизно на десяток кВт-год більше на 100 км, ніж влітку.

Найнижче споживання енергії взимку

  1. BYD Seagull: 23,5 кВт-год на 100 км
  2. Geely Xingyuan: 23,5 кВт-год
  3. BYD Seal 06: 24,6 кВт-год
  4. Wuling Bingo S: 24,9 кВт-год
  5. Tesla Model 3: 24,9 кВт-год
  6. XPeng Mona M03: 25,4 кВт-год
  7. MG4: 25,5 кВт-год
  8. Nissan N7: 26,4 кВт-год
  9. XPeng P7: 26,9 кВт-год
  10. Leapmotor B01: 26,9 кВт-год

Зимова зарядка

Процес поповнення енергії при низьких температурах також має свої особливості. Перед початком швидкої зарядки акумулятор потребує прогрівання, через що час наповнення батареї з 30 до 80% суттєво зростав. Залежно від системи теплового менеджменту автомобіля, затримка могла становити від кількох хвилин до пів години порівняно з літніми показниками.

Найшвидша зарядка в мороз (30-80%)

  1. Avatr 06: 15 хв (місткість акумулятора 45,06 кВт-год)
  2. Changan Nevo A06: 16 хв (63,18 кВт-год)
  3. Chery Fulwin A9L: 16 хв (33,68 кВт-год)
  4. Arcfox T1: 17 хв (42,3 кВт-год)
  5. Voyah Taishan: 17 хв (65 кВт-год)
  6. Zeekr 9X: 18 хв (70 кВт-год)
  7. Roewe M7 DMH: 20 хв (19,7 кВт-год)
  8. IM LS6: 20 хв (66 кВт-год)
  9. Leapmotor B01: 21 хв (67,1 кВт-год)
  10. Geely Galaxy E5: 21 хв (68,39 кВт-год)

Варто зазначити, що автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння взимку також витрачають більше пального. Проте для них ця проблема не критична, позаяк заправка займає кілька хвилин, а збільшення витрат на пару літрів не так впливає на планування поїздки. В електромобілях суттєва втрата енергії змушує водіїв ретельніше обирати маршрути та місця для зупинок, хоча сучасні мобільні додатки значно спрощують це завдання.

авто електрокари зима морози дослідження автомобіль тест електромобіль
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації