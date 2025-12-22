Дослідження: китайські авто здатні бути зброєю та збирати розвіддані

Китайські автомобілі в Європі. Фото: autosap.cz

Сучасні китайські автомобілі, оснащені камерами та постійним доступом до мережі, можуть використовуватися як інструменти збору розвідданих або навіть як зброя. Експерти OSW наголошують, що Пекін уже давно запровадив суворий контроль за іноземним автопромом, тоді як Європа залишається незахищеною.

Інструмент шпигуна

Центр східних досліджень (OSW) оприлюднив звіт, у якому аналізує ризики, пов'язані з масовою появою китайських автомобілів на європейських ринках. Сучасні транспортні засоби, що фактично є комп’ютерами на колесах, здатні фіксувати величезні масиви даних, які можуть бути передані спецслужбам КНР.

Завдяки системі камер, мікрофонів, радарів та лідарів, інтелектуальні авто стають ідеальними шпигунами, що працюють цілодобово. Сам Пекін офіційно розглядає таку техніку як потенційну загрозу, вказуючи на наступні ризики:

збір даних про об'єкти критичної інфраструктури та дислокацію військових частин;

фіксація біометричних даних водія та пасажирів, а також запис приватних розмов;

оцінка рівня економічної активності та інтенсивності руху через геолокацію;

можливість використання автомобіля як дистанційно керованої зброї.

Китайський досвід

Поки в Європі лише починають обговорювати ці загрози, Китай уже запровадив жорсткі регуляції. Наприклад, автомобілям марки Tesla тривалий час забороняли наближатися до урядових та військових об'єктів. Тільки після ретельної сертифікації програмного забезпечення у 2024 році обмеження частково зняли, проте лише на два роки.

Пекін вимагає, щоб усі зібрані дані залишалися всередині країни, а їхня якість була обмежена функціональною необхідністю — камери не повинні фіксувати обличчя перехожих у високій роздільній здатності.

Міжнародна безпека

Відповідно до законодавства КНР про національну розвідку, китайські виробники можуть бути зобов'язані передавати уряду дані, зібрані за кордоном. Це створює загрозу стеження за окремими особами в Європі або передачі інформації про інфраструктуру третім сторонам, зокрема РФ.

Окрім шпигунства, існує небезпека масового віддаленого блокування авто, що може паралізувати рух на стратегічних магістралях під час кризи.

Фахівці OSW радять європейським країнам брати приклад з Китаю та впроваджувати обов'язкову сертифікацію безпеки для імпортованих авто. Деякі держави вже діють: Британія рекомендує не обговорювати секретні теми в машинах, Ізраїль заблокував в'їзд китайських авто до військових баз, а в Чехії видано офіційні застереження щодо кібербезпеки.

Відсутність чітких вимог до програмного забезпечення залишає європейських користувачів вразливими до витоку конфіденційної інформації та зовнішнього втручання в керування транспортом.