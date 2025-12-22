Видео
Авто из Китая угрожают национальной безопасности — исследование

Авто из Китая угрожают национальной безопасности — исследование

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 21:45
Исследование: китайские авто способны быть оружием и собирать разведданные
Китайские автомобили в Европе. Фото: autosap.cz

Современные китайские автомобили, оснащенные камерами и постоянным доступом к сети, могут использоваться как инструменты сбора разведданных или даже как оружие. Эксперты OSW отмечают, что Пекин уже давно ввел строгий контроль за иностранным автопромом, тогда как Европа остается незащищенной.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Инструмент шпиона

Центр восточных исследований (OSW) обнародовал отчет, в котором анализирует риски, связанные с массовым появлением китайских автомобилей на европейских рынках. Современные транспортные средства, фактически являющиеся компьютерами на колесах, способны фиксировать огромные массивы данных, которые могут быть переданы спецслужбам КНР.

Благодаря системе камер, микрофонов, радаров и лидаров, интеллектуальные авто становятся идеальными шпионами, работающими круглосуточно. Сам Пекин официально рассматривает такую технику как потенциальную угрозу, указывая на следующие риски:

  • сбор данных об объектах критической инфраструктуры и дислокации воинских частей;
  • фиксация биометрических данных водителя и пассажиров, а также запись частных разговоров;
  • оценка уровня экономической активности и интенсивности движения через геолокацию;
  • возможность использования автомобиля как дистанционно управляемого оружия.

Китайский опыт

Пока в Европе только начинают обсуждать эти угрозы, Китай уже ввел жесткие регуляции. Например, автомобилям марки Tesla долгое время запрещали приближаться к правительственным и военным объектам. Только после тщательной сертификации программного обеспечения в 2024 году ограничения частично сняли, но только на два года.

Пекин требует, чтобы все собранные данные оставались внутри страны, а их качество было ограничено функциональной необходимостью — камеры не должны фиксировать лица прохожих в высоком разрешении.

Названы худшие китайские электромобили

Как Китай уничтожает автомобильную промышленность Европы

Международная безопасность

В соответствии с законодательством КНР о национальной разведке, китайские производители могут быть обязаны передавать правительству данные, собранные за рубежом. Это создает угрозу слежки за отдельными лицами в Европе или передачи информации об инфраструктуре третьим сторонам, в частности РФ.

Кроме шпионажа, существует опасность массовой удаленной блокировки авто, что может парализовать движение на стратегических магистралях во время кризиса.

Специалисты OSW советуют европейским странам брать пример с Китая и внедрять обязательную сертификацию безопасности для импортируемых авто. Некоторые государства уже действуют: Великобритания рекомендует не обсуждать секретные темы в машинах, Израиль заблокировал въезд китайских авто к военным базам, а в Чехии выданы официальные предостережения по кибербезопасности.

Отсутствие четких требований к программному обеспечению оставляет европейских пользователей уязвимыми к утечке конфиденциальной информации и внешнему вмешательству в управление транспортом.

Китай оружие шпионаж авто электрокары Европа автомобиль електромобиль угроза
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
