Испытания электрокаров при -25 °C: тест реального запаса хода

Электромобили испытали при -25 — результат ошеломил
Китайский портал Autohome провел масштабное исследование электрифицированного транспорта в условиях экстремально низких температур. Испытания проходили в регионе Якэши, где морозы часто опускаются ниже -30 °C, что позволило проверить технику на пределе возможностей.
Об этом сообщил Interia Motoryzacja.
Экстремальная проверка
В тестировании приняли участие 67 автомобилей, среди которых были как полностью электрические модели, так и гибриды с возможностью подзарядки. Во время выездов температура воздуха колебалась в пределах от -10 °C до -25 °C.
Основное внимание уделялось реальному запасу хода, фактическому потреблению энергии и эффективности быстрой зарядки.
Маршрут преодолевался в обычном темпе с обязательным использованием обогрева салона, что соответствует повседневным условиям эксплуатации.
Реальный запас хода
Результаты показали, что ни один электромобиль в условиях сильного мороза не способен достичь показателей, заявленных производителем. Фактическая дистанция на одном заряде составляла от 35% до 55% от паспортных данных. Наилучший результат продемонстрировал XPeng P7, сохранив около 54% запаса хода. В тройку лидеров также вошел Zeekr 001. В то же время некоторые модели потеряли почти две трети энергозапаса.
Популярная Tesla Model Y оказалась в середине списка с показателем 35-36%. Это означает, что при обещанных 500 км пробега реальная дистанция до полной остановки составляла около 200-250 км.
Наибольший запас хода зимой
- XPeng P7 (AWD): 53,9% от заявленного запаса хода
- BYD Yangwang U7: 51,8%
- Zeekr 001: 49,6%
- Tesla Model 3: 48%
- Nissan N7: 47,4%
- BYD Seagull 06: 45,6%
- XPeng MONA M03: 45%
- Chery iCar 03: 44,9%
- AITO M7: 44,4%
- IM L7: 43,9%
Потребление энергии
Мороз влияет не только на запас хода, но и на потребление энергии на 100 км. В тесте Autohome меньшие и легкие автомобили имели естественное преимущество. Большие кроссоверы и внедорожники потребляли зимой примерно на десяток кВт-ч больше на 100 км, чем летом.
Самое низкое потребление энергии зимой
- BYD Seagull: 23,5 кВт-ч на 100 км
- Geely Xingyuan: 23,5 кВт-ч
- BYD Seal 06: 24,6 кВт-ч
- Wuling Bingo S: 24,9 кВт-ч
- Tesla Model 3: 24,9 кВт-ч
- XPeng Mona M03: 25,4 кВт-ч
- MG4: 25,5 кВт-ч
- Nissan N7: 26,4 кВт-ч
- XPeng P7: 26,9 кВт-ч
- Leapmotor B01: 26,9 кВт-ч
Зимняя зарядка
Процесс пополнения энергии при низких температурах также имеет свои особенности. Перед началом быстрой зарядки аккумулятор требует прогрева, из-за чего время наполнения батареи с 30 до 80% существенно возрастало. В зависимости от системы теплового менеджмента автомобиля, задержка могла составлять от нескольких минут до получаса по сравнению с летними показателями.
Самая быстрая зарядка в мороз (30-80%)
- Avatr 06: 15 мин (емкость аккумулятора 45,06 кВт-ч)
- Changan Nevo A06: 16 мин (63,18 кВт-ч)
- Chery Fulwin A9L: 16 мин (33,68 кВт-ч)
- Arcfox T1: 17 мин (42,3 кВт-ч)
- Voyah Taishan: 17 мин (65 кВт-ч)
- Zeekr 9X: 18 мин (70 кВт-ч)
- Roewe M7 DMH: 20 мин (19,7 кВт-ч)
- IM LS6: 20 мин (66 кВт-ч)
- Leapmotor B01: 21 мин (67,1 кВт-ч)
- Geely Galaxy E5: 21 мин (68,39 кВт-ч)
Стоит отметить, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания зимой также расходуют больше топлива. Однако для них эта проблема не критична, так как заправка занимает несколько минут, а увеличение расхода на пару литров не так влияет на планирование поездки. В электромобилях существенная потеря энергии заставляет водителей тщательно выбирать маршруты и места для остановок, хотя современные мобильные приложения значительно упрощают эту задачу.
