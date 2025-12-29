Видео
Электромобили испытали при -25 — результат ошеломил

Дата публикации 29 декабря 2025 14:22
Испытания электрокаров при -25 °C: тест реального запаса хода
Электромобиль зимой. Фото: firestonecompleteautocare.com

Китайский портал Autohome провел масштабное исследование электрифицированного транспорта в условиях экстремально низких температур. Испытания проходили в регионе Якэши, где морозы часто опускаются ниже -30 °C, что позволило проверить технику на пределе возможностей.

Об этом сообщил Interia Motoryzacja.

Экстремальная проверка

В тестировании приняли участие 67 автомобилей, среди которых были как полностью электрические модели, так и гибриды с возможностью подзарядки. Во время выездов температура воздуха колебалась в пределах от -10 °C до -25 °C.

Основное внимание уделялось реальному запасу хода, фактическому потреблению энергии и эффективности быстрой зарядки.

Маршрут преодолевался в обычном темпе с обязательным использованием обогрева салона, что соответствует повседневным условиям эксплуатации.

Реальный запас хода

Результаты показали, что ни один электромобиль в условиях сильного мороза не способен достичь показателей, заявленных производителем. Фактическая дистанция на одном заряде составляла от 35% до 55% от паспортных данных. Наилучший результат продемонстрировал XPeng P7, сохранив около 54% запаса хода. В тройку лидеров также вошел Zeekr 001. В то же время некоторые модели потеряли почти две трети энергозапаса.

Популярная Tesla Model Y оказалась в середине списка с показателем 35-36%. Это означает, что при обещанных 500 км пробега реальная дистанция до полной остановки составляла около 200-250 км.

Наибольший запас хода зимой

  1. XPeng P7 (AWD): 53,9% от заявленного запаса хода
  2. BYD Yangwang U7: 51,8%
  3. Zeekr 001: 49,6%
  4. Tesla Model 3: 48%
  5. Nissan N7: 47,4%
  6. BYD Seagull 06: 45,6%
  7. XPeng MONA M03: 45%
  8. Chery iCar 03: 44,9%
  9. AITO M7: 44,4%
  10. IM L7: 43,9%

Как автономный отопитель сохраняет запас хода электромобиля зимой

Авто из Китая угрожают национальной безопасности: исследование

Потребление энергии

Мороз влияет не только на запас хода, но и на потребление энергии на 100 км. В тесте Autohome меньшие и легкие автомобили имели естественное преимущество. Большие кроссоверы и внедорожники потребляли зимой примерно на десяток кВт-ч больше на 100 км, чем летом.

Самое низкое потребление энергии зимой

  1. BYD Seagull: 23,5 кВт-ч на 100 км
  2. Geely Xingyuan: 23,5 кВт-ч
  3. BYD Seal 06: 24,6 кВт-ч
  4. Wuling Bingo S: 24,9 кВт-ч
  5. Tesla Model 3: 24,9 кВт-ч
  6. XPeng Mona M03: 25,4 кВт-ч
  7. MG4: 25,5 кВт-ч
  8. Nissan N7: 26,4 кВт-ч
  9. XPeng P7: 26,9 кВт-ч
  10. Leapmotor B01: 26,9 кВт-ч

Зимняя зарядка

Процесс пополнения энергии при низких температурах также имеет свои особенности. Перед началом быстрой зарядки аккумулятор требует прогрева, из-за чего время наполнения батареи с 30 до 80% существенно возрастало. В зависимости от системы теплового менеджмента автомобиля, задержка могла составлять от нескольких минут до получаса по сравнению с летними показателями.

Самая быстрая зарядка в мороз (30-80%)

  1. Avatr 06: 15 мин (емкость аккумулятора 45,06 кВт-ч)
  2. Changan Nevo A06: 16 мин (63,18 кВт-ч)
  3. Chery Fulwin A9L: 16 мин (33,68 кВт-ч)
  4. Arcfox T1: 17 мин (42,3 кВт-ч)
  5. Voyah Taishan: 17 мин (65 кВт-ч)
  6. Zeekr 9X: 18 мин (70 кВт-ч)
  7. Roewe M7 DMH: 20 мин (19,7 кВт-ч)
  8. IM LS6: 20 мин (66 кВт-ч)
  9. Leapmotor B01: 21 мин (67,1 кВт-ч)
  10. Geely Galaxy E5: 21 мин (68,39 кВт-ч)

Стоит отметить, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания зимой также расходуют больше топлива. Однако для них эта проблема не критична, так как заправка занимает несколько минут, а увеличение расхода на пару литров не так влияет на планирование поездки. В электромобилях существенная потеря энергии заставляет водителей тщательно выбирать маршруты и места для остановок, хотя современные мобильные приложения значительно упрощают эту задачу.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
