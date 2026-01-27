Видео
Дизель против электромобиля зимой — что победило

Дизель против электромобиля зимой — что победило

Дата публикации 27 января 2026 17:40
Электромобиль против дизеля: определен победитель в условиях арктических морозов
Электромобиль Polestar зимой. Фото: independent.co.uk

Анализ специалистов NREL и ученых Университета Аляски продемонстрировал неожиданные результаты испытаний электромобилей и дизельного транспорта при температуре до -40 °C. Исследование охватило эксплуатацию машин в отдаленных арктических поселениях для оценки реальной стоимости использования различных типов двигателей.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Экономика эксплуатации

Анализ охватил расходы на топливо, технический сервис, вынужденные простои и энергию для обогрева силовых установок. В большинстве исследованных случаев общая стоимость эксплуатации электрокаров оказалась ниже расходов на дизельные машины.

Высокие цены на электроэнергию делали зарядку дороже только в общинах с низкой долей возобновляемых источников. Сумма сэкономленных средств в пересчете на доллары подтверждает целесообразность перехода на новый тип питания даже в полярных регионах.

В условиях экстремальных температур дизельные двигатели сталкиваются с серьезными проблемами. Для поддержания работоспособности они требуют длительного прогрева и использования специальных присадок к топливу. Это приводит к чрезмерному потреблению ресурсов и увеличению количества моточасов, что ускоряет износ компонентов. Зато электрические системы обеспечивают надежный запуск без длительной подготовки.

Почему каждый пятый водитель после электрокара покупает ДВС

Как производители электрокаров манипулируют с аккумуляторами

Специфика использования

Главным барьером для распространения электромобилей остается скорость зарядки и сокращение дистанции пробега на одном заряде. Эффективность электрического авто снижается на 69%, если оно хранится на открытом воздухе без доступа к гаражу.

Однако для такси и служб доставки, работающих в пределах городов, такой транспорт становится лучшим решением. Интенсивная эксплуатация позволяет максимально быстро компенсировать затраты на покупку техники за счет дешевого сервиса.

авто электрокары исследование автомобиль тест електромобиль
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
