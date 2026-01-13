Что скрывают производители электромобилей об аккумуляторах

Процесс зарядки электромобиля при низкой температуре. Фото: qz.com

Технические характеристики современных электромобилей часто содержат скрытые нюансы, которые существенно влияют на продолжительность поездок без подзарядки. Основной манипуляцией брендов становится использование показателя общей емкости батареи вместо объема энергии, который водитель фактически может потратить на движение.

Разница между показателями

В рекламных буклетах производители обычно указывают емкость брутто. Это теоретический максимум энергии, который способен накопить аккумуляторный блок. Однако программное обеспечение автомобиля всегда блокирует часть заряда для создания буфера безопасности. Эта резервная зона защищает систему от критического разряда или перегрузки, что позволяет продлить срок службы ячеек.

В компактных моделях такой защитный слой может забирать до 20% задекларированной емкости, тогда как во флагманских кроссоверах этот показатель обычно составляет менее 10%.

Кто скрывает реальные данные

Бренды Tesla, Lucid и Nio традиционно обнародуют только показатели брутто. Например, американский Lucid Air декларирует 118 кВт-ч, но это лишь теоретическая величина. Более прозрачный подход демонстрирует концерн Volkswagen, который открыто публикует оба параметра. В частности, у модели ID.3 с общим показателем 55 кВт-ч доступными для использования остаются лишь 45 кВт-ч.

Рейтинг электрокаров с наибольшей полезной емкостью в Европе

Mercedes EQS 450+: 118 кВт-ч BMW iX3 50 xDrive (Neue Klasse): 108,7 кВт-ч Polestar 3: 107 кВт-ч Volvo EX90 Twin Motor: 107 кВт-ч Fisker Ocean: 106,5 кВт-ч Audi Q8 e-tron 55 quattro: 106 кВт-ч BMW iX M60: 105 кВт-ч BMW i7 xDrive 60: 101,7 кВт-ч Kia EV9: 99,8 кВт-ч Audi S e-tron GT: 97 кВт-ч Mercedes EQE 350+: 96 кВт-ч Ford Mustang Mach-E GT: 91 кВт-ч Mercedes EQE 350 4Matic: 90,56 кВт-ч Genesis Electrified G80: 87,2 кВт-ч

Предел роста

В течение последнего десятилетия наблюдался стремительный прогресс: например, Renault Zoe увеличил емкость батареи с 22 кВт-ч до 52 кВт-ч. Однако дальнейшее наращивание объемов литий-ионных блоков становится нецелесообразным из-за чрезмерного веса, так как аккумулятор уже сейчас может составлять до трети общей массы машины.

Перспективным направлением считаются твердотельные батареи, над которыми работают Toyota и BYD. Такая технология обещает более высокую плотность энергии при меньшем весе и с более быстрой зарядкой.