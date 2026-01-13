Що приховують виробники електромобілів про акумулятори

Процес заряджання електромобіля за низької температури. Фото: qz.com

Технічні характеристики сучасних електромобілів часто містять приховані нюанси, які суттєво впливають на тривалість поїздок без підзарядки. Основною маніпуляцією брендів стає використання показника загальної місткості батареї замість обсягу енергії, який водій фактично може витратити на рух.

Різниця між показниками

У рекламних буклетах виробники зазвичай вказують місткість брутто. Це теоретичний максимум енергії, який здатний накопичити акумуляторний блок. Однак програмне забезпечення автомобіля завжди блокує частину заряду для створення буфера безпеки. Ця резервна зона захищає систему від критичного розряду або перевантаження, що дозволяє подовжити термін служби комірок.

У компактних моделях такий захисний шар може забирати до 20% задекларованої місткості, тоді як у флагманських кросоверах цей показник зазвичай становить менш як 10%.

Хто приховує реальні дані

Бренди Tesla, Lucid та Nio традиційно оприлюднюють лише показники брутто. Наприклад, американський Lucid Air декларує 118 кВт-год, але це лише теоретична величина. Більш прозорий підхід демонструє концерн Volkswagen, який відкрито публікує обидва параметри. Зокрема, у моделі ID.3 із загальним показником 55 кВт-год доступними для використання залишаються лише 45 кВт-год.

Рейтинг електрокарів з найбільшою корисною місткістю в Європі

Mercedes EQS 450+: 118 кВт-год BMW iX3 50 xDrive (Neue Klasse): 108,7 кВт-год Polestar 3: 107 кВт-год Volvo EX90 Twin Motor: 107 кВт-год Fisker Ocean: 106,5 кВт-год Audi Q8 e-tron 55 quattro: 106 кВт-год BMW iX M60: 105 кВт-год BMW i7 xDrive 60: 101,7 кВт-год Kia EV9: 99,8 кВт-год Audi S e-tron GT: 97 кВт-год Mercedes EQE 350+: 96 кВт-год Ford Mustang Mach-E GT: 91 кВт-год Mercedes EQE 350 4Matic: 90,56 кВт-год Genesis Electrified G80: 87,2 кВт-год

Межа зростання

Протягом останнього десятиліття спостерігався стрімкий прогрес: наприклад, Renault Zoe збільшив місткість батареї з 22 кВт-год до 52 кВт-год. Проте подальше нарощування об’ємів літій-іонних блоків стає недоцільним через надмірну вагу, позаяк акумулятор уже зараз може становити до третини загальної маси машини.

Перспективним напрямком вважаються твердотільні батареї, над якими працюють Toyota та BYD. Така технологія обіцяє вищу щільність енергії при меншій вазі та зі швидшим заряджанням.