Головна Авто Чому кожен пʼятий водій після електрокара купляє ДВЗ

Чому кожен пʼятий водій після електрокара купляє ДВЗ

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 21:45
Чому 20% водіїв електрокарів повертаються до авто з ДВЗ: дослідження
Жінки частіше відмовляються від електромобілів. Фото: freepik.com

Дослідження фахівців Університету Каліфорнії показало, що приблизно кожен п’ятий власник електромобіля згодом вирішує повернутися до транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння. Аналітики виділили кілька ключових факторів, які стають критичними для водіїв під час тривалої експлуатації електричного транспорту.

Про це повідомив Ukr.Media.

Читайте також:

Заряджання вдома

Найбільшою перешкодою для власників виявилася не відсутність громадської інфраструктури, а неможливість встановлення потужної домашньої зарядної станції.

Для мешканців багатоквартирних будинків або орендарів нерухомості цей процес часто є технічно неможливим або надто складним. Використання стандартної побутової розетки вимагає занадто багато часу, що робить щоденне користування електромобілем незручним, позаяк зранку заряд залишається обмеженим.

Також читайте:

Як електромобілі загрожують пішоходам: дослідження

Чому українці остерігаються вживаних електромобілів

Реальна ефективність

Другим вагомим чинником стала значна невідповідність очікувань реальним технічним можливостям. Власники часто скаржилися на недостатній запас ходу, особливо у вживаних або бюджетних моделях електрокарів.

Також спостерігалося розчарування серед користувачів гібридів, які не відчули очікуваної суттєвої економії пального, заради якої здійснювалася покупка дорожчого авто.

Побоювання жінок

Також статистичні дані вказують на певні групи споживачів, які найімовірніше повертаються до ДВЗ. До них належать сім'ї з відносно невисоким річним доходом та водії, для яких електромобіль був єдиним транспортним засобом у домогосподарстві.

Також спостерігається тенденція до відмови від електрокарів серед жінок, що дослідники пов’язують з більшою увагою до питань зручності та безпеки, зокрема небажанням шукати та використовувати зарядні станції у вечірній чи нічний час.

авто електрокари дослідження автомобіль електромобіль гібрид
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
