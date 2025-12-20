Відео
Як електромобілі загрожують пішоходам — дослідження

Як електромобілі загрожують пішоходам — дослідження

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 17:35
Безпека електрокарів: які міфі спростували науковці
Електромобіль проїжджає "зебру". Фото: caranddriver.com

Електрифікація транспорту є ключовою стратегією для зменшення викидів вуглецю, проте навколо неї тривалий час точилися дискусії щодо безпеки. Основні побоювання стосувалися тихішого ходу електромобілів та їхньої більшої ваги, що потенційно могло призводити до частіших або тяжчих травм пішоходів. Наукове дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, базується на аналізі британської бази даних STATS19 і дає нові відповіді на ці запитання.

Про це йдеться на сайті видання.

Читайте також:

Аналіз статистики ДТП

Результати роботи демонструють, що пішоходи не мають вищої ймовірності зіткнення саме з повністю акумуляторним електромобілем (BEV) порівняно з транспортними засобами, обладнаними двигунами внутрішнього згоряння. Дослідники не виявили статистичних підтверджень того, що тихий рух електрокарів призводить до збільшення кількості аварій у міському чи сільському середовищах.

Окрему увагу вчені приділили тяжкості наслідків аварій. Попри те, що акумуляторні авто зазвичай важчі через батареї, аналіз показав, що у разі зіткнення пішоходи не отримують серйозніших травм, ніж при ударі звичайним автомобілем. Таким чином, фактор більшої маси не став визначальним для тяжкості наслідків ДТП.

Також читайте:

Два роки їзди на Tesla: водій підрахував економію

Чому водії розчарувалися в електрокарах та гібридах

Небезпечні гібриди

Цікавим виявився висновок щодо гібридних автомобілів. Дослідження зафіксувало для них дещо вищий рівень аварій з пішоходами, що автори пов'язують не з технічними характеристиками машин, а з ймовірним стилем водіння їхніх власників. Проте навіть у випадку з гібридами отримані пішоходами травми загалом виявилися менш серйозними, ніж у випадках за участю авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Це дослідження є важливим кроком у розумінні реального впливу переходу на екологічний транспорт. Воно доводить, що занепокоєння щодо "тихої загрози" електромобілів було перебільшеним, а сучасні стандарти безпеки ефективно нівелюють потенційні ризики, пов'язані з конструктивними особливостями акумуляторних машин.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
