Как электромобили угрожают пешеходам — исследование

Дата публикации 20 декабря 2025 17:35
Безопасность электрокаров: какие мифы опровергли ученые
Электромобиль проезжает "зебру". Фото: caranddriver.com

Электрификация транспорта является ключевой стратегией для уменьшения выбросов углерода, однако вокруг нее долгое время велись дискуссии о безопасности. Основные опасения касались более тихого хода электромобилей и их большего веса, что потенциально могло приводить к более частым или тяжелым травмам пешеходов. Научное исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, базируется на анализе британской базы данных STATS19 и дает новые ответы на эти вопросы.

Об этом говорится на сайте издания.

Анализ статистики ДТП

Результаты работы показывают, что пешеходы не имеют более высокой вероятности столкновения именно с полностью аккумуляторным электромобилем (BEV) по сравнению с транспортными средствами, оборудованными двигателями внутреннего сгорания. Исследователи не обнаружили статистических подтверждений того, что тихое движение электрокаров приводит к увеличению количества аварий в городской или сельской среде.

Отдельное внимание ученые уделили тяжести последствий аварий. Несмотря на то, что аккумуляторные авто обычно тяжелее из-за батарей, анализ показал, что в случае столкновения пешеходы не получают более серьезных травм, чем при ударе обычным автомобилем. Таким образом, фактор большей массы не стал определяющим для тяжести последствий ДТП.

Опасные гибриды

Интересным оказался вывод относительно гибридных автомобилей. Исследование зафиксировало для них несколько более высокий уровень аварий с пешеходами, что авторы связывают не с техническими характеристиками машин, а с вероятным стилем вождения их владельцев. Однако даже в случае с гибридами полученные пешеходами травмы в целом оказались менее серьезными, чем в случаях с участием авто с двигателями внутреннего сгорания.

Это исследование является важным шагом в понимании реального влияния перехода на экологический транспорт. Оно доказывает, что беспокойство о "тихой угрозе" электромобилей было преувеличенным, а современные стандарты безопасности эффективно нивелируют потенциальные риски, связанные с конструктивными особенностями аккумуляторных машин.

