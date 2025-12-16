Водители возвращаются к ДВС: интерес к электрокарам снижается

Нераспроданные электромобили. Фото: kompas.id

На мировом авторынке фиксируется четкое изменение предпочтений потребителей: спрос на электромобили падает, тогда как популярность традиционных двигателей внутреннего сгорания снова растет. По данным исследования EY Mobility Consumer Index, половина потенциальных покупателей намерена выбрать бензиновое или дизельное авто в течение следующих двух лет, что на 13% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Падение электромобилей

Изменения настроений наблюдаются во всех ключевых регионах. В Северной и Южной Америке доля сторонников ДВС выросла на 12%, в Европе — на 11%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 10%. В то же время интерес к полностью электрическим автомобилям в мире снизился на 10% и составляет всего 14%. Спрос на гибридные модели также упал на 5% (до 16%).

Эксперты связывают такие тенденции с комплексом факторов. Среди главных причин разочарования водителей называют:

отмену налоговых льгот (в частности, в США);

пересмотр экологических целей по выбросам;

смягчение планов ЕС относительно полного запрета ДВС с 2035 года.

Несмотря на технологический прогресс электрокаров, потребителей продолжают беспокоить старые проблемы:

ограниченный запас хода;

высокая стоимость замены батареи;

недостаточно развитая зарядная инфраструктура.

Именно процесс зарядки вызывает больше всего нареканий. Водители жалуются на сложность поиска ЭЗС, длительное время ожидания и высокую стоимость пополнения энергии.

Изменение парадигмы

По данным отчета EY, 36% потенциальных клиентов рассматривают возможность отложить покупку электромобиля. Специалисты прогнозируют, что полная электрификация автопарка займет больше времени, чем ожидалось ранее. Скорее всего, будущее отрасли будет заключаться в многообразии технологий, где будут сосуществовать электрические, гибридные и традиционные двигатели, в том числе работающие на синтетическом топливе.

Аналитики отмечают, что политическая дискуссия вокруг транспорта становится более прагматичной и менее идеологической. Рынок возвращается к подходу, основанному на фактах и реальных потребностях клиентов, а не только на директивных запретах.