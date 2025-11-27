Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какой подержанный электромобиль признан худшим

Какой подержанный электромобиль признан худшим

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 17:30
Худший подержанный электромобиль: немецкое исследование
2023 Tesla Model Y Фото: caranddriver.com

Последнее место в свежем отчете TÜV о надежности подержанных авто заняла Tesla Model Y, поскольку 17,3% двухлетних кроссоверов не прошли первый технический осмотр. Основные проблемы модели связаны с некачественной подвеской, которая не выдерживает веса батареи, и тормозными дисками, редко используемые из-за рекуперации.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Реклама
Читайте также:

Что не так с Model Y

Согласно последнему отчету немецкой ассоциации технических осмотров TÜV, Tesla Model Y стала худшим автомобилем в сегменте двухлетних и трехлетних подержанных авто, заняв последнее, 110-е место в рейтинге. Этот американский кроссовер оказался еще более склонным к поломкам, чем Model 3, которая годами была аутсайдером. В целом, 17,3% проверенных Model Y не прошли первую инспекцию TÜV.

Основными проблемными компонентами Tesla Model Y являются фары, тормозные диски и подвеска. Управляющий директор TÜV Йоахим Бюлер пояснил, что из-за рекуперативного торможения тормоза используются редко, что приводит к выходу из строя дисков. А подвеска оказывается слишком слабой, чтобы выдерживать вес высоковольтного аккумулятора.

Высокий уровень отказов кроссовера также связан с его интенсивным использованием. Средний пробег Model Y во время первого обзора составил 55 000 км, тогда как средний показатель для всей возрастной группы — 45 000 км. Победитель сегмента, Mazda 2, имела пробег всего 29 000 км.

При этом стоит отметить, что качество сборки Model Y превосходит предыдущие модели Tesla. Преимуществами кроссовера водители также называют просторный салон.

Также читайте:

Худшие годы выпуска популярной в Украине Tesla Model Y

Водители назвали электромобили, которые они никогда не купят

Какая батарея на подержанных Tesla Model 3 самая долговечная

Надежные электромобили

Лидерами среди двухлетних и трехлетних электромобилей по минимальному количеству неисправностей стали:

  • Mini Cooper SE (3,5%);
  • Audi Q4 e-tron (4%);
  • Fiat 500e (4,2%).

Кроме Model 3 и Model Y, которые имеют 13,1% и 17,3% отказов, плохие результаты показали Skoda Enyaq и Dacia Spring — 9,1% и 13% соответственно.

Германия Tesla авто электрокары исследование автомобиль електромобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации