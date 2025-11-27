Худший подержанный электромобиль: немецкое исследование

2023 Tesla Model Y Фото: caranddriver.com

Последнее место в свежем отчете TÜV о надежности подержанных авто заняла Tesla Model Y, поскольку 17,3% двухлетних кроссоверов не прошли первый технический осмотр. Основные проблемы модели связаны с некачественной подвеской, которая не выдерживает веса батареи, и тормозными дисками, редко используемые из-за рекуперации.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Что не так с Model Y

Согласно последнему отчету немецкой ассоциации технических осмотров TÜV, Tesla Model Y стала худшим автомобилем в сегменте двухлетних и трехлетних подержанных авто, заняв последнее, 110-е место в рейтинге. Этот американский кроссовер оказался еще более склонным к поломкам, чем Model 3, которая годами была аутсайдером. В целом, 17,3% проверенных Model Y не прошли первую инспекцию TÜV.

Основными проблемными компонентами Tesla Model Y являются фары, тормозные диски и подвеска. Управляющий директор TÜV Йоахим Бюлер пояснил, что из-за рекуперативного торможения тормоза используются редко, что приводит к выходу из строя дисков. А подвеска оказывается слишком слабой, чтобы выдерживать вес высоковольтного аккумулятора.

Высокий уровень отказов кроссовера также связан с его интенсивным использованием. Средний пробег Model Y во время первого обзора составил 55 000 км, тогда как средний показатель для всей возрастной группы — 45 000 км. Победитель сегмента, Mazda 2, имела пробег всего 29 000 км.

При этом стоит отметить, что качество сборки Model Y превосходит предыдущие модели Tesla. Преимуществами кроссовера водители также называют просторный салон.

Надежные электромобили

Лидерами среди двухлетних и трехлетних электромобилей по минимальному количеству неисправностей стали:

Mini Cooper SE (3,5%);

Audi Q4 e-tron (4%);

Fiat 500e (4,2%).

Кроме Model 3 и Model Y, которые имеют 13,1% и 17,3% отказов, плохие результаты показали Skoda Enyaq и Dacia Spring — 9,1% и 13% соответственно.