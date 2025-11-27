Найгірший вживаний електромобіль: німецьке дослідження

2023 Tesla Model Y Фото: caranddriver.com

Останнє місце у свіжому звіті TÜV про надійність вживаних авто посіла Tesla Model Y, позаяк 17,3% дворічних кросоверів не пройшли перший технічний огляд. Основні проблеми моделі пов'язані з неякісною підвіскою, яка не витримує ваги батареї, та гальмівними дисками, що рідко використовуються через рекуперацію.

Що не так з Model Y

Згідно з останнім звітом німецької асоціації технічних оглядів TÜV, Tesla Model Y стала найгіршим автомобілем у сегменті дворічних та трирічних вживаних авто, посівши останнє, 110-те місце у рейтингу. Цей американський кросовер виявився ще більш схильним до поломок, ніж Model 3, яка роками була аутсайдером. Загалом, 17,3% перевірених Model Y не пройшли першу інспекцію TÜV.

Основними проблемними компонентами Tesla Model Y є фари, гальмівні диски та підвіска. Керуючий директор TÜV Йоахім Бюлер пояснив, що через рекуперативне гальмування гальма використовуються рідко, що призводить до виходу з ладу дисків. Підвіска ж виявляється занадто слабкою, щоб витримувати вагу високовольтного акумулятора.

Високий рівень відмов кросовера також пов'язаний з його інтенсивним використанням. Середній пробіг Model Y під час першого огляду становив 55 000 км, тоді як середній показник для всієї вікової групи — 45 000 км. Переможець сегмента, Mazda 2, мала пробіг лише 29 000 км.

Водночас варто відзначити, що якість збірки Model Y перевершує попередні моделі Tesla. Перевагами кросовера водії також називають просторий салон.

Надійні електромобілі

Лідерами серед дворічних та трирічних електромобілів за мінімальною кількістю несправностей стали:

Mini Cooper SE (3,5%);

Audi Q4 e-tron (4%);

Fiat 500e (4,2%).

Окрім Model 3 та Model Y, які мають 13,1% та 17,3% відмов, погані результати показали Skoda Enyaq та Dacia Spring — 9,1% та 13% відповідно.