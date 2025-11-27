Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Який вживаний електромобіль визнаний найгіршим

Який вживаний електромобіль визнаний найгіршим

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 17:30
Найгірший вживаний електромобіль: німецьке дослідження
2023 Tesla Model Y Фото: caranddriver.com

Останнє місце у свіжому звіті TÜV про надійність вживаних авто посіла Tesla Model Y, позаяк 17,3% дворічних кросоверів не пройшли перший технічний огляд. Основні проблеми моделі пов'язані з неякісною підвіскою, яка не витримує ваги батареї, та гальмівними дисками, що рідко використовуються через рекуперацію.

Про це повідомив Auto Swiat.

Реклама
Читайте також:

Що не так з Model Y

Згідно з останнім звітом німецької асоціації технічних оглядів TÜV, Tesla Model Y стала найгіршим автомобілем у сегменті дворічних та трирічних вживаних авто, посівши останнє, 110-те місце у рейтингу. Цей американський кросовер виявився ще більш схильним до поломок, ніж Model 3, яка роками була аутсайдером. Загалом, 17,3% перевірених Model Y не пройшли першу інспекцію TÜV.

Основними проблемними компонентами Tesla Model Y є фари, гальмівні диски та підвіска. Керуючий директор TÜV Йоахім Бюлер пояснив, що через рекуперативне гальмування гальма використовуються рідко, що призводить до виходу з ладу дисків. Підвіска ж виявляється занадто слабкою, щоб витримувати вагу високовольтного акумулятора.

Високий рівень відмов кросовера також пов'язаний з його інтенсивним використанням. Середній пробіг Model Y під час першого огляду становив 55 000 км, тоді як середній показник для всієї вікової групи — 45 000 км. Переможець сегмента, Mazda 2, мала пробіг лише 29 000 км.

Водночас варто відзначити, що якість збірки Model Y перевершує попередні моделі Tesla. Перевагами кросовера водії також називають просторий салон.

Також читайте:

Найгірші роки випуску популярної в Україні Tesla Model Y

Водії назвали електромобілі, які вони ніколи не куплять

Яка батарея на вживаних Tesla Model 3 найдовговічніша

Надійні електромобілі

Лідерами серед дворічних та трирічних електромобілів за мінімальною кількістю несправностей стали:

  • Mini Cooper SE (3,5%);
  • Audi Q4 e-tron (4%);
  • Fiat 500e (4,2%).

Окрім Model 3 та Model Y, які мають 13,1% та 17,3% відмов, погані результати показали Skoda Enyaq та Dacia Spring — 9,1% та 13% відповідно.

Німеччина Tesla авто електрокари дослідження автомобіль електромобіль
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації