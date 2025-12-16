Водії повертаються до ДВЗ: інтерес до електрокарів знижується

Нерозпродані електромобілі. Фото: kompas.id

На світовому авторинку фіксується чітка зміна вподобань споживачів: попит на електромобілі падає, тоді як популярність традиційних двигунів внутрішнього згоряння знову зростає. За даними дослідження EY Mobility Consumer Index, половина потенційних покупців має намір обрати бензинове або дизельне авто протягом наступних двох років, що на 13% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомив Auto Swiat.

Реклама

Читайте також:

Падіння електромобілів

Зміни настроїв спостерігаються в усіх ключових регіонах. У Північній та Південній Америці частка прихильників ДВЗ зросла на 12%, у Європі — на 11%, а в Азійсько-Тихоокеанському регіоні — на 10%. Водночас інтерес до повністю електричних автомобілів у світі знизився на 10% та становить лише 14%. Попит на гібридні моделі також впав на 5% (до 16%).

Експерти пов’язують такі тенденції з комплексом факторів. Серед головних причин розчарування водіїв називають:

скасування податкових пільг (зокрема, у США);

перегляд екологічних цілей щодо викидів;

пом'якшення планів ЄС стосовно повної заборони ДВЗ з 2035 року.

Попри технологічний прогрес електрокарів, споживачів продовжують турбувати старі проблеми:

обмежений запас ходу;

висока вартість заміни батареї;

недостатньо розвинена зарядна інфраструктура.

Саме процес заряджання викликає найбільше нарікань. Водії скаржаться на складність пошуку ЕЗС, тривалий час очікування та високу вартість поповнення енергії.

Також читайте:

Чи були електромобілі помилкою для Європи

Який вживаний електрокар визнаний найгіршим

Зміна парадигми

За даними звіту EY, 36% потенційних клієнтів розглядають можливість відкласти покупку електромобіля. Фахівці прогнозують, що повна електрифікація автопарку займе більше часу, ніж очікувалося раніше. Найімовірніше, майбутнє галузі полягатиме у різноманітті технологій, де співіснуватимуть електричні, гібридні та традиційні двигуни, зокрема ті, що працюють на синтетичному паливі.

Аналітики зазначають, що політична дискусія навколо транспорту стає більш прагматичною та менш ідеологічною. Ринок повертається до підходу, що базується на фактах та реальних потребах клієнтів, а не лише на директивних заборонах.