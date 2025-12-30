Видео
Почему каждый пятый водитель после электрокара покупает ДВС

Почему каждый пятый водитель после электрокара покупает ДВС

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 21:45
Почему 20% водителей электрокаров возвращаются к авто с ДВС: исследование
Женщины чаще отказываются от электромобилей. Фото: freepik.com

Исследование специалистов Университета Калифорнии показало, что примерно каждый пятый владелец электромобиля впоследствии решает вернуться к транспортным средствам с двигателями внутреннего сгорания. Аналитики выделили несколько ключевых факторов, которые становятся критическими для водителей во время длительной эксплуатации электрического транспорта.

Об этом сообщил Ukr.Media.

Самым большим препятствием для владельцев оказалось не отсутствие общественной инфраструктуры, а невозможность установки мощной домашней зарядной станции.

Для жителей многоквартирных домов или арендаторов недвижимости этот процесс часто является технически невозможным или слишком сложным. Использование стандартной бытовой розетки требует слишком много времени, что делает ежедневное пользование электромобилем неудобным, поскольку утром заряд остается ограниченным.

Реальная эффективность

Вторым весомым фактором стало значительное несоответствие ожиданий реальным техническим возможностям. Владельцы часто жаловались на недостаточный запас хода, особенно в подержанных или бюджетных моделях электрокаров.

Также наблюдалось разочарование среди пользователей гибридов, которые не почувствовали ожидаемой существенной экономии топлива, ради чего осуществлялась покупка более дорогого авто.

Опасения женщин

Также статистические данные указывают на определенные группы потребителей, которые, скорее всего, возвращаются к ДВС. К ним относятся семьи с относительно невысоким годовым доходом и водители, для которых электромобиль был единственным транспортным средством в домохозяйстве.

Также наблюдается тенденция к отказу от электрокаров среди женщин, что исследователи связывают с большим вниманием к вопросам удобства и безопасности, в частности нежеланием искать и использовать зарядные станции в вечернее или ночное время.

Автор:
Игорь Саджа
