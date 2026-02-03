Відео
Чи потрібно обкатувати новий електромобіль, як авто з ДВЗ

Чи потрібно обкатувати новий електромобіль, як авто з ДВЗ

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 19:45
Новий електромобіль: чи потрібна йому обкатка, як авто з ДВЗ
Електромобіль під час руху взимку. Фото: carwow.co.uk

Процес звикання до нової техніки зазвичай передбачає обережне водіння протягом перших сотень кілометрів пробігу. Електрокари позбавлені багатьох складних вузлів традиційних авто проте мають власні нюанси підготовки до повноцінної роботи для забезпечення довговічності.

Про це написав Interia Motoryzacja.

Читайте також:

Гальма та шини

Основною причиною для стриманого водіння на початковому етапі є стан нових шин та елементів гальмівної системи. Протягом перших 50-100 км гума має нижчий рівень зчеплення через наявність заводського захисного шару на поверхні деталей. Гальмівні колодки та диски також потребують часу для повного прилягання що може дещо знижувати ефективність зупинки у перші дні поїздок.

У деяких потужних моделях з керамічними гальмами система рекуперації може бути обмежена протягом початкових 100-200 км. Це дозволяє очистити поверхні деталей механічним способом та гарантувати їхню подальшу надійну роботу.

Також читайте:

Чому кожен четвертий водій ніколи не купить електрокар

Заміна акумулятора Tesla коштує дорожче, ніж сам електромобіль

Механіка та батарея

Попри відсутність складної коробки передач електромобіль має підшипники піввісі та редуктори які працюють під навантаженням. Дотримання спокійного темпу руху протягом перших 600-1500 км допомагає цим частинам притертися без зайвого зносу. Фахівці радять уникати руху на максимальній швидкості та інтенсивного прискорення в цей період, щоб забезпечити тривалу експлуатацію ходової частини.

Хоча акумулятор не вимагає обкатки, спосіб поповнення енергії з перших днів прямо впливає на тривалість його служби. Оптимальним вважається підтримання рівня заряду в межах від 50% до 80%. Наповнення батареї до 100% краще планувати безпосередньо перед початком тривалої подорожі а не за кілька діб до виїзду.

Такі заходи дозволяють власникам електрокарів уникнути передчасних витрат на сервіс, які можуть становити тисячі доларів у разі серйозних поломок. Для порівняння у транспорті з бензиновим двигуном період обкатки зазвичай складає близько 1500 км та охоплює набагато більше систем.

авто електрокари поради автомобіль батарея електромобіль акумулятор
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
