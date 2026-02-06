Відео
Електромобілі проти машин з ДВЗ — які авто безпечніші

Дата публікації: 6 лютого 2026 17:40
Які авто безпечніші: бензинові чи електричні
Mercedes-Benz CLA 2025 року. Фото: euroncap.com

Останні дослідження безпеки підтвердили перевагу електрокарів у захисті пасажирів та пішоходів. Аналіз результатів випробувань понад 100 транспортних засобів вказує на те що електрична архітектура дозволяє досягати вищого рівня надійності під час аварій.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

Технологічні переваги

Суворі тести Euro NCAP базуються на детальному оцінюванні за п’ятьма ключовими категоріями, що охоплюють безпеку дорослих, дітей, пішоходів та ефективність електронних помічників. Більшість сучасних моделей отримують максимальний рейтинг 5 зірок, проте показники захисту дорослих пасажирів коливаються від 84% до 94% залежно від технічних рішень конкретного виробника. Електромобілі стабільно випереджають аналоги з двигунами внутрішнього згоряння у кожній категорії завдяки поєднанню конструктивних особливостей та інтелектуальних систем.

Висока стабільність електричних авто зумовлена специфікою їхньої архітектури, позаяк низький центр ваги та продумане розташування зон деформації забезпечують кращий розподіл енергії удару. Значні інвестиції компаній у розробку систем автоматичного гальмування та активних сенсорів виявлення вразливих учасників руху дозволяють мінімізувати наслідки зіткнень.

Лідери сегментів

Абсолютним лідером 2025 року став електричний Mercedes-Benz CLA, який отримав звання найкращого сімейного авто у компактному класі. Модель продемонструвала високий рівень захисту дорослих на рівні 94% та безпеки пішоходів у 93% завдяки використанню активного капота та вдосконалених асистентів гальмування.

У сегменті великих сімейних автомобілів першість утримує оновлена Tesla Model 3, яка забезпечує захист дітей на рівні 93%, водночас Tesla Model Y залишається еталоном серед компактних кросоверів за якість електронних засобів безпеки.

Інші електричні новинки також показали високу ефективність під час краш-тестів. Компактний Mini Cooper E здобув перемогу серед міських автомобілів з показником захисту дорослих 89%, залишивши позаду свою паливну версію. Преміальний седан Polestar 3 був визнаний найбезпечнішим представницьким авто, а модель Smart #5 підтвердила високу якість збірки та надійність систем допомоги водієві.

Tesla авто електрокари Mercedes-Benz автомобіль безпека тести електромобіль
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
