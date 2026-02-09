Як змінилися ціни на електромобілі в Україні на початку 2026 року

Volkswagen ID. UNYX 2024 року. Фото: chi-new-energy.com.ua

Початок 2026 року відзначився суттєвим скороченням пропозицій на українському ринку вживаних електромобілів та зростанням їхньої вартості. Основною причиною дефіциту та подорожчання стало повернення податку на додану вартість при імпорті транспорту.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Парадокси ринку

У січні 2026 року кількість активних оголошень про продаж електричних автомобілів впала до 6700 одиниць. Для порівняння, у березні 2025 року (на піку) цей показник сягав 11 300 пропозицій. Сумарна вартість виставленого на продаж транспорту на початку року становила 147 300 000 доларів.

Експерти фіксують унікальну ситуацію, коли власники не поспішають продавати наявні машини. Позаяк купівля наступного авто тепер передбачає сплату 20% ПДВ, оновлення власного парку стає фінансово обтяжливим. Більшість транспортних засобів купували для особистого вжитку, тому очікуваного скептиками масового скидання активів не відбулося.

Домінування Volkswagen

Новий фаворит ринку Volkswagen ID. UNYX 2024 року випуску піднявся у ціні до 27 300 доларів. Ця модель активно витісняє з рейтингів популярний раніше ID.4 завдяки сучасному дизайну та покращеним технологіям. Часто такі автомобілі викуповують ще до появи офіційних оголошень, що лише підігріває дефіцит.

Подорожчання BYD Song Plus 2025 року з 26 500 до 28 950 доларів зумовлене не лише податками, а й новими умовами експорту з Китаю. Правило 180 днів забороняє вивезення нових машин протягом пів року після першої реєстрації. Це створює додатковий тиск на ціни, змушуючи покупців переплачувати за наявні в Україні екземпляри.

Інфографіка: eauto.org.ua

Статус Tesla

Вартість Tesla Model 3 2018 року стабілізувалася на позначці 16 500 доларів. Фактором, що стримував вихід нових пропозицій, залишаються тривалі черги на станціях технічного обслуговування для відновлення пошкоджених авто зі США. При цьому Tesla Model Y 2023 року демонструє залізну витримку на рівні 28 000 доларів, майже не реагуючи на вихід оновленої версії Juniper.

Знаковою подією 2026 року стало офіційне зняття з виробництва моделей Tesla Model S та Model X. Тепер вживані екземпляри Model S 2015 року за ціною близько 14 400 доларів переходять у статус колекційних об’єктів. Інтерес до таких машин підігріває їхній історичний вклад у розвиток індустрії та поступове вимивання пропозицій з ринку.