Чи прогрівати електромобіль взимку, як авто з ДВЗ?

Електромобіль взимку. Фото: electricautonomy.ca

Зимова експлуатація електрокарів суттєво відрізняється від використання машин із двигунами внутрішнього згоряння через специфічні хімічні особливості акумуляторів. Експерти наголошують на важливості правильного розігріву транспортного засобу до руху задля збереження показників автономності та довговічності ключових компонентів.

Про це написав Global Electric.

Вплив низьких температур

Хімічні реакції в літій-іонних або залізо-фосфатних елементах живлення безпосередньо залежать від термічного режиму навколишнього середовища. Уповільнення руху іонів під час сильних морозів провокує тимчасове зниження показників потужності та місткості накопичувача енергії.

Охолоджена батарея значно гірше приймає заряд та суттєво обмежує можливості рекуперативного гальмування. Поїздка на непрогрітому авто супроводжується відчутною млявістю під час прискорення, позаяк електроніка вимушено лімітує віддачу струму для захисту комірок.

Пре-кондиціонування

Сучасні моделі брендів Zeekr, BYD або Tesla використовують інтелектуальну систему підготовки до виїзду, яка фокусується на термічній стабілізації енергоносія. Попередній розігрів дозволяє привести хімічний стан елементів у діапазон +15-25 °C, що є оптимальним для стабільної роботи.

Використання спеціалізованих застосунків для планування часу старту дозволяє бортовому комп'ютеру заздалегідь активувати нагрівальні елементи. Такий підхід гарантує збільшення запасу ходу на 20-30% та забезпечує повну функціональність системи рекуперації вже з перших метрів подоланої дистанції.

Обігрів електромобіля

Ефективність обігріву салону у 2026 році значною мірою забезпечується інтеграцією теплових помп, які працюють за принципом збору залишкової енергії силової установки. Ці вузли є ефективніші за класичні електричні ТЕНи, адже споживають мінімальну кількість електрики для підтримки комфортного мікроклімату.

Найбільш раціональним рішенням залишається підготовка машини під час її підключення до зарядної станції. Варто витрачати ресурси зовнішньої мережі на розморожування скла та стабілізацію температури акумулятора, щоб зберегти дорогоцінний заряд для руху. Це дозволяє рушати негайно без потреби очікування на холостому ходу, притаманного традиційним автомобілям.

