Головна Авто Як часто та чому загоряються електромобілі

Як часто та чому загоряються електромобілі

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 11:50
Електромобілі, гібриди або авто з ДВЗ: що загоряється частіше
Пожежники гасять електромобіль. Фото: NBC10 Boston

Польське товариство нової мобільності (PSNM) оприлюднило свіжі дані про займання транспортних засобів на основі статистики державної пожежної служби. Хоча дослідження й спростовує популярні міфи про надмірну пожежну небезпечність електричного транспорту у порівнянні з традиційними машинами, є нюанси.

Про це повідомив Interia Motoryzacja.

Порівняльна статистика

Протягом минулого року у Польщі було зафіксовано 9515 випадків загоряння автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, тоді як серед електрокарів цей показник становить лише 44 випадки. Частота пожеж на 1000 зареєстрованих транспортних засобів для бензинових та дизельних авто складає 0,415, тоді як для електричних моделей він зупинився на позначці 0,362.

Найнижчий рівень ризику продемонстрували гібридні автомобілі, де зафіксовано лише 0,082 пожежі на 1000 одиниць. За даними PSNM, електромобілі мають лише 0,49% від загальної кількості дорожніх інцидентів з вогнем.

Причини пожеж

Аналіз причин інцидентів у 2025 році показав, що лише 16% займань електромобілів супроводжуються горінням тягової батареї. У 77% випадків вогонь не пошкоджує акумуляторний блок, а основними чинниками стають несправності (32%) або зовнішні джерела вогню (9%). В аваріях вогонь охоплював машини лише у 7% випадків, хоча у понад половині ситуацій точну причину встановити не вдалося.

Середня тривалість операції з ліквідації займання електричного авто складає майже три години. Фахівці зазначають, що цей час включає не лише безпосереднє гасіння, а й тривале охолодження та заходи для запобігання повторному спалаху.

Чому Toyota пропонує водіям забути про електромобілі

Електромобілі проти машин з ДВЗ: які авто безпечніші

Вік автопарку

Експерти звертають увагу на важливий аспект: середній вік бензинових авто перевищує 14 років, що значно підвищує ризики через зношеність систем. Натомість більшість електрокарів є новими моделями, адже значна частина парку була зареєстрована лише протягом останнього року. Зокрема, з 133 000 електричних машин у Польщі 52 000 є фактично новими.

Експерти PSNM наголошують на необхідності враховувати технічний стан, порівнюючи різних типів двигунів. Хоча цифри свідчать на користь електричного транспорту, відсутність детального аналізу по вікових групах змушує ставитися до прямого порівняння з певною обережністю.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
